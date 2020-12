Umicore zet Bel20 op winst

Umicore trekt op de Brusselse beurs de Bel20 in de plus, al kan de hogere winstprognose bij analisten meestal slechts op beleefd applaus rekenen.

Terwijl de meeste Europese in het spoor van Wall Street maandag even de handrem op zetten, lukt de Bel20 een plusje van 0,5 procent tot 3.691 punten.

Die plus is in belangrijke mate te danken aan opvallend persbericht gisteren nabeurs van Umicore . De materialengroep laat weten dat de bedrijfswinst over 2020 rond 530 miljoen euro zal liggen. Dat is een stuk beter dan de 465 à 490 miljoen die begin november vooropgesteld had en zo'n 4 procent meer dan de 509 miljoen over boekjaar 2019.

De belangrijkste factor is de hoge vlucht van het edelste metaal ter wereld, rodium (zie grafiek), met dank aan de wereldwijd strengere emissienormen. Die boom vertaalt zich in recordresultaten voor de 'bovengrondse mijnbouwer' die de recyclagetak van Umicore in Hoboken is.

Ook belangrijk: de bedrijfswinst van de afdeling Energy & Surface Technologies (E&ST) zal aan de bovenkant van de aangekondigde vork (70 à 75 miljoen) liggen. Dat is nog altijd zo'n 60 procent minder dan over 2019 maar geen verdere verslechtering meer. De fors lagere winst van die 'hipsterafdeling', veruit de belangrijkste focus van de beleggers, had sinds de waarschuwing vorige maand fors druk gezet op het aandeel Umicore.

De analistenreactie kan je als 'beleefd applaus' samenvatten. Dat is niet onlogisch: beleggers zitten toch vooral te wachten op duidelijke beterschap bij de hipster en gelet op de dagelijkse recordkoers van rodium hebben de meeste analisten het boomende Hoboken al in hun prognoses verrekend. 'De prognose voor de cruciale afdeling E&ST wordt niet veranderd, merkt Kepler Cheuvreux droogjes op. Het advies blijft 'houden'.

Umicore startte voortvarend met ruim 7 procent winst, maar noteert nu nog 3,5 procent hoger op 38,19 euro.

De koersremonte van Umicore is niettemin aardig meegenomen voor grootaandeelhouder GBL . De spilholding van de familie kondigt bovendien deze ochtend een verse investering aan en verwerft de controle over de Duitse premiumfietsenfabrikant Canyon. ING-analist Hans D'Haese handhaaft zijn koopadvies voor GBL en stipt aan dat de holding tegen een hoge korting van 33 procent op de netto-actiefwaarde noteert.

Collega's Michiel Declercq en Wim Hoste blijven ook bij hun koopadvies, maar krikken hun koersdoel op van 85 naar 92 euro. De analisten merken op dat naarmate private bedrijven een groter deel van de portefeuille uitmaken - en dat is met eerst Webhelp en nu Canyon het geval - de korting geleidelijk zou moeten afnemen. Beleggers zijn namelijk niet bereid een premie te betalen voor holdings waarvan ze de portefeuille op de beurs zelf kunnen 'repliceren'.

GBL verstevigt 1 procent naar 82,68 euro.

Nog een opvallende stijger is CFE , met een winst van 4,3 procent tot 79,30 euro. De bouw- en baggergroep zit in de lift sinds de aankondiging van een groot contract voor baggerdochter DEME eind vorige maand en kwam afgelopen weekend uit de rondvraag van analisten van De Tijd ook als één van de favorieten voor 2021 naar voor.

Over megacontracten gesproken: de Nederlandse rivaal Boskalis haalt een megacontract van 1,5 miljard euro binnen voor de ontwikkeling van de internationale luchthaven van Manila. Het order laat Boskalis niet alleen vlammen op de Amsterdamse beurs, maar onderstreept de beterschap in de hele sector.

Dit in contrast met een andere maritieme sector: de olietankers, waar de winst onder druk staat door de extreem lage tarieven. Euronav maakt van de nood een deugd: de olietankerrederij kocht de voorbije week nog eens 900.000 eigen aandelen voor 6,18 miljoen euro, leert een mededeling. Euronav heeft nu 17,66 miljoen eigen stukken in handen, ofte iets meer dan 8 procent van zichzelf.

Euronav kondigde in juli aan dat het eigen aandelen zou inkopen om zijn aandeelhouders ook op die manier - indirect - te vergoeden. De onderliggende gedachte is dat de beurskoers niet de reële waarde van de activa (vooral de vloot) weerspiegelt. Als de ingekochte aandelen later vernietigd worden, zijn er minder 'hongerige mondjes' waarover toekomstige dividenden moeten gespreid worden.