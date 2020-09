V-herstel in VS, ijdele hoop?

Economen hopen dat de Amerikaanse economie een V-herstel laat zien, maar met het matige sentiment van Joe Sixpack ligt dat niet in de kaarten.

Donderdag weten we hoe de vlag erbij hangt voor de Amerikaanse dienstensector. Economen voorzien dat de ISM-index, een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen in de Amerikaanse dienstensector, met 1,1 punt zakt tot 57 punten. Een cijfer van boven 50 laat zien dat de dienstensector daarmee wel groeide in augustus, maar er was wel sprake van een vertraging van de expansie, omdat het getal lager is dan in juli.

De verwachte vertraging van de groei laat zien dat het gehoopte V-herstel in de VS, dat al wel in de beurskoersen verwerkt zit, nog niet voor direct is. Winkels zien dat veel consumenten nog altijd voorzichtig zijn met het uitgeven van geld. Doordat het aantal besmettingen in de laatste weken weer stevig opliep in Amerika zijn consumenten bang om in winkels geïnfecteerd te raken met het virus.

Arbeidsmarkt

Maar een andere reden waarom Joe Sixpack de hand op de knip houdt is de kwakkelende arbeidsmarkt. Nu zit 10,2 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos thuis en volgens economen zouden vorige week nog eens 950.000 Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Met een dergelijke hoeveelheid werkloosheid is het niet vreemd waarom consumenten uitkijken, want ook als je nog een baan hebt kan deze op de tocht komen te staan in het huidige economische klimaat.

En zolang de consument de kat uit de boom kijkt, blijft ook de dienstensector voorzichtig. Dat zet weer druk op de economische activiteit via lagere investeringen en minder werkgelegenheid. Zo lijkt de hoop op een V-herstel in de VS ijdel.

Fed

Geen wonder dus dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) onlangs besloot om de economie nog eens extra te stimuleren door haar inflatiedoel te wijzigen. Voortaan mikt de Fed niet langer op 2 procent inflatie, maar op 'gemiddeld 2 procent inflatie'.

Het monetair beleid zal wellicht streven naar een inflatie van iets meer dan 2 procent. Amerikaanse centrale bank (Fed)