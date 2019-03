VFB: 'Geef elke Belg een pensioenrekening'

De Vlaamse beleggersfederatie VFB pleit voor een pensioenspaarrekening, waarmee elke Belg in eigen beheer en fiscaal voordelig zijn mager wettelijk pensioen kan aanvullen.

Meer dan 1.000 beleggers zakten zaterdag naar de Antwerpse Kinepolis af voor de jaarlijkse happening van de Vlaamse spaarders- en beleggersfederatie VFB. Hoofddoel van het congres is uiteraard de CEO's van beursgenoteerd België ontmoeten. En dit in de eerste plaats Onno van de Stolpe. De CEO van biotechtrots Galapagos maakt deze middag zijn doortocht, de dag na de grote doorbraak met het goudhaantje filgotinib.

Toch stond Sven Sterckx, voorzitter van de VFB, in zijn openingswoord logischerwijs stil bij 26 mei. 'Uiteraard zal klimaat een prioriteit zijn van de volgende regering. Maar een tweede thema zit meer in de sfeer van dit congres en zal economie zijn', benadrukt de voorzitter.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) erkent dit weekend in een gesprek met De Tijd dat de huidige, intussen ontslagnemende, regering te veel met de handrem op heeft gereden.

Sterckx zegt van een volgende regering méér te verwachten. 'Ook op economisch vlak verwachten we stilaan actie. Het Planbureau voorspelt dat we tegen 2024 tegen een tekort van 12 miljard zullen aankijken. Dat is 2,6 procent van het bruto binnenlands product en daarmee zullen we het op niveau van Italië zitten.'

Pensioenspaarrekening

Sterckx verwijst als belangrijk pijnpunt aan uitgavenzijde naar de pensioenen, die door de vergrijzing een steeds groter deel van de uitgaven opslorpen.

'Het repartitiesysteem (waarbij steeds minder werkenden in de oude dag van steeds meer gepensioneerden moeten voorzien, red.) heeft zijn grenzen bereikt', zegt de voorzitter. 'Iedereen zal een wettelijk pensioen blijven krijgen, maar vooral voor de jongeren hier in de zaal zal de vraag zijn hoe minimaal dat wettelijk pensioen zal uitvallen.'

Daarom pleit de VFB dat er in tandem met het wettelijk pensioen voor elk burger een pensioenspaarrekening komt en dat de volgende regering daar werk van maakt.

Sterckx: 'Wij stellen voor dat elke burger vanaf 18 een volwaardig pensioen kan uitbouwen. Het moet naast fiscaal interessant ook eenvoudig zijn, waarbij de spaarder zelf kiest tussen aandelen, obligaties, fondsen en verzekeringsproducten'.

Pensioencrisis

De voorzitter benadrukt dat zo'n pensioenspaarrekening ter aanvulling van het wettelijk pensioen alleen winnaars oplevert. 'De overheid vermijdt een pensioencrisis, de particulier spaart voor zichzelf in een langetermijnvisie, weg van de zaagtanden op korte termijn van de financiële markten. Het pensioensparen activeert ook het geld op de spaarrekeningen, als een soort zachte vorm van de wet Cooreman - De Clercq (het fiscale voordelige sparen dat in de jaren beurs en economie in België uit het slop hielp, red.).'

De beleggersfederatie voegt wel twee 'maren' aan de oproep. Sterckx. 'Eén: we moeten ons volk leren beleggen. Er is nood aan financiële educatie. Basiseducatie, bij wijze van spreken het huishoudboekje van de Boerinnenbond. Voor mensen hier in de zaal is dat vanzelfsprekend, maar dat is het niet.'