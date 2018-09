VFB: 'We hebben sterk dossier tegen effectentaks'

Nu met de eerste 'foto' van de portefeuille de effectentaks voor vele Belgen concreet wordt, benadrukt beleggersfederatie VFB een sterk dossier te hebben in zijn juridische strijd tegen de taks.

Meer dan 1.000 beleggers zakken zaterdag naar het ICC in Gent af voor de Dag van de Tips, het belangrijkste congres van de Vlaamse beleggersfederatie VFB. Exact een jaar geleden trok voorzitter Sven Sterckx in zijn voorwoord hard van leer tegen de pas ingevoerde effectentaks, de zoveelste extra taks op een al zwaar belaste kleine belegger. Een jaar later is hij er niet milder op geworden.

WAT IS DE EFFECTENTAKS? De vorig najaar met hangen en wurgen door de regering-Michel ingevoerde belasting heft een taks van 0,15 procent op wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan. De taks geldt alleen voor beursgenoteerde aandelen. Pensioensparen en levensverzekeringen zijn vrijgesteld. Tegen de taks lopen verschillende procedures bij het Grondwettelijk Hof.

Dat is logisch: de effectentaks is nu voor duizenden beleggers concreter dan bij de invoering. Dit weekend wordt namelijk na afloop van de eerste referentieperiode voor de berekening van de taks de 'foto' genomen van de effectenportefeuille en die foto zal bepalen of en hoeveel belastingen er betaald moet worden.

'Nu de effectentaks met die foto concreet wordt, is het tijd voor een stand van zaken over de juridische procedure die we samen met het kantoor Tiberghien ingezet hebben bij het Grondwettelijk Hof', zegt Sterckx.

'We hebben een sterk dossier', verzekert de voorzitter. 'Meer uitleg volgt in de eerstvolgende editie van ons ledenblad Beste Beleggen, maar de essentie is duidelijk: de effectentaks is een schending van het gelijkheidsbeginsel uit de Belgische grondwet. Iedere burger moet gelijk behandeld worden, tenzij het verschil berust op een objectief criterium dat proportioneel is aan het beoogde doel.'

'Dat doel', zegt de voorzitter, 'is grote vermogens meer belasten. Daartoe heeft de regering een vermogensbelasting ingevoerd. Dat hoort ze niet graag, maar is zo. En dus is er nu een taks voor wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft. Maar waarom is vermogen op een effectenrekening 'groot' en vermogen niet op een effectenrekening niet? Dat is pure discriminatie'.

Sterckx haalt nog voorbeelden aan: 'Collectief pensioensparen valt niet onder de taks, individueel pensioensparen wel. En er is geen enkel objectief criterum waarom 499.999 euro niet en 500.000 euro wél een groot vermogen zou zijn.'