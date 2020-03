VFB blaast beleggerscongres af

'Tot op heden hebben de Belgische autoriteiten nog geen beperkingen opgelegd inzake de organisatie van evenementen, en in het licht van ons veertigjarig bestaan hebben we zo lang mogelijk gewacht om deze moeilijke beslissing te nemen', zegt afgevaardigd bestuurder Ben Granjé. 'Maar veiligheid gaat boven alles. Bovendien hebben we een doelpubliek waar veel 60-plussers in zitten, een risicogroep voor Covid-19.'