VGP sluit 2019 met recordwinst af

De vastgoedontwikkelaar rekent op zo'n 200 miljoen euro winst, twee derde meer dan over boekjaar 2018.

VGP , de ontwikkelaar van logistieke parken in diverse Europese landen, verwacht dat de nettowinst over 2019 tussen 190 en 210 miljoen euro zal uitkomen. Dat is een forse verbetering tegenover het jaar 2018, toen de groep 121 miljoen nettowinst realiseerde. KBC Securities rekende in een recent rapport op 129 miljoen euro.

'Gedurende het jaar hebben we voor een record van 53,3 miljoen euro aan nieuwe geannualiseerde huurovereenkomsten getekend en dit stuwt de ontwikkelingsactiviteiten in de gehele portefeuille', zegt CEO Jan Van Geet in een kort persbericht. De topman drukt ook zijn vertrouwen voor 2020 uit 'dankzij de effecten van de verdere uitbouw van ons pan-Europese platform'.

VGP ontstond in de late jaren '90 als Tsjechische vastgoedontwikkelaar - CEO Jan Van Geet woont er sinds 1993 - maar breidde de jongste jaren fors uit. Eerst elders in Centraal-Europa en Duitsland, waar VGP onder meer huisbaas van Amazon werd, later ook in Spanje en Portugal. Vooral een joint venture met de vastgoedpoot van de Duitse verzekeraar Allianz, opgestart in 2016, zet een turbo de expansie.