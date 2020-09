'VS brak regels met Chinese heffingen'

De wereldhandelsorganisatie (WHO) zegt in een rapport dat de Verenigde Staten de internationale handelsregels hebben geschonden door de verhoging van de Chinese invoerheffingen . Washington heeft op meer dan 550 miljard dollar aan Chinese import heffingen opgelegd.

Een panel van drie experts van de WHO zegt dat de VS niet voldoende hebben kunnen hardmaken dat de maatregelen nodig waren. Hoewel de uitspraak de Chinese klachten steunt, kan Washington een veto uitspreken over de uitspraak door binnen 60 dagen in beroep te gaan. Het gevolg is vreemd genoeg dat een uitspraak dan onuitspreekbaar zal zijn.