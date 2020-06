VS en Japan lanceren extra stimulus

Rentebeleid

Er is niet alleen bijkomende monetaire stimulus op komst maar ook budgettaire steun. De Amerikaanse president Donald Trump bereidt een voorstel voor om bijna 1.000 miljard dollar te investeren in infrastructuur. Hij wil vooral investeren in klassieke infrastructuur, zoals wegen en bruggen. Maar Trump wil ook geld vrijmaken voor 5G (supersnel internet) en breedbandnetwerken in landelijke gebieden.