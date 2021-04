VS kennen hoogste inflatie in 2,5 jaar

Een supermarkt in Paramus, New Jersey.

Het leven wordt sprongsgewijs duurder in de Verenigde Staten. De inflatie is er in maart opgelopen tot 2,6 procent, het hoogste cijfer sinds augustus 2018.

Dat de inflatoire druk in de VS zou toenemen was algemeen verwacht. Een jaar geleden, bij het begin van de coronapandemie, zaten grote delen van het land in een lockdown en waren veel bedrijven gesloten. De vraag naar tal van producten verzwakte en de olieprijs viel sterk terug. Als gevolg van dat ‘basiseffect’ zullen de inflatiecijfers voor de periode maart-mei abnormaal hoog uitvallen.

Niettemin is de inflatie voor maart nog iets forser dan verwacht. Economen rekenden op 2,5 procent, maar het werd 2,6 procent. Dat betekent een forse versnelling tegenover februari, toen de index van de consumptieprijzen met 1,7 procent steeg.

Maand op maand klom de index met 0,6 procent, nadat hij in februari al 0,4 procent hoger was gegaan. Ook dat is iets meer dan voorzien (+0,5%). Het is bovendien de sterkste maand-op-maandstijging sinds augustus 2012. Hogere brandstofkosten tekenen voor bijna de helft van de stijging in maart.

De versnellende Amerikaanse inflatie zal ongetwijfeld het debat aanzwengelen over de impact van de massale overheidssteun op de economie.

Zonder de volatiele voedings- en enrgieprijzen steeg de kerninflatie maand op maand met 0,3 procent. Dat is de sterkste toename in zeven maanden, die onder meer werd veroorzaakt door hogere huurprijzen en duurdere autoverzekeringen. Jaar op jaar nam de kerninflatie toe van 1,3 tot 1,6 procent.