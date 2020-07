'VS willen muntkoppeling Hongkongse dollar ondermijnen'

Amerikaanse regeringsfunctionarissen stellen de koppeling van de Hongkongse dollar aan de Amerikaanse dollar ter discussie. 'Een loskoppeling zou een wereldwijde verkoopgolf veroorzaken.'

Sommige topadviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump willen dat de VS de koppeling van de Hongkongse dollar aan de Amerikaanse dollar ondermijnen. Dat melden bronnen aan het persbureau Bloomberg. Zo wil het land China straffen voor de omstreden veiligheidswet die de Chinese overheid doorvoerde in Hongkong.

Kenners vrezen dat een dergelijke maatregel vooral de Hongkongse banken zou raken in plaats van China, maar mogelijk is dat de bedoeling. Vooral de bank HSBC, die in de stadstaat veel activiteiten heeft, zou geraakt moeten worden, omdat de topman van de Aziatische poot openlijk de veiligheidswet steunde.

Critici wijzen erop dat het loslaten van de koppeling evenveel schade oplevert voor Amerika als voor China. 'Zo'n handeling kan wereldwijd de stabiliteit van dollarkoppelingen in gevaar brengen, inclusief in de landen die bondgenoot zijn van de VS', zegt Stephen Innes, hoofdstrateeg voor wereldwijde markten bij AxiCorp. 'Daarnaast kan ze een enorme instabiliteit geven aan het wereldwijde financiële ecosysteem, waar de dollar aan de basis staat. Dat kan een verkoopgolf op de aandelenmarkten veroorzaken, een verschrikkelijke uitkomst voor het Witte Huis zo net voor de presidentsverkiezingen in november.'

Ook in de Amerikaanse regering zijn er tegenstanders zijn van het voorstel.

Marktreactie