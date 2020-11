Vaccinrally houdt aan

Voor banken is het uitzicht op een vaccin buitengewoon belangrijk. Doordat bedrijven als gevolg van de coronacrisis gigantische omzetdalingen doormaakten dreigden ze in liquiditeitsproblemen te komen. Overheden keken daarom naar banken om voor financiering te zorgen en dat is ook gebeurd. Maar dat zorgt ook voor een groter risico op wanbetalingen bij bankklanten. Daarom is het voor banken van groot belang dat de economie zo snel mogelijk weer terug naar een 'normale' situatie gaat.