Valt Duitse groei stil?

Vandaag weten we hoe gezond de Duitse economie is.

Door aanhoudende problemen in de industrie dreigt de economische motor van de oosterburen stil te vallen.

Vanmiddag weten we hoeveel de Duitse economie is gegroeid in het vierde kwartaal. Als die groei tenminste niet is stilgevallen. Economen rekenen erop dat de economie van de Bondsrepubliek nog net met 0,1 procent groeide, maar de economische cijfers die we eerder deze maand van andere eurolanden kregen stemmen niet optimistisch. De economische activiteit kromp onverwachts in Frankrijk door de combinatie van een stakingsgolf, overmatige voorraadafbouw door bedrijven en een vertraging van de gezinsconsumptie. Ook de Italianen schoten in het laatste kwartaal van vorig jaar onverhoopt in krimpmodus.

Het statistische bureau van de Bondsrepubliek - Destatis - voorspelde vorige maand al dat de groei voor heel 2019 op een zwakke 0,6 procent uit zou komen. Dat is de slechtste prestatie sinds 2013. Het bureau wees er wel op dat de situatie ook niet extreem slecht is. Het was immers het tiende jaar van expansie op rij, een unicum sinds de hereniging in 1990.

Krakende industrie

Beleggers zullen de groeicijfers goed in de gaten houden. Want nadat de Duitse economie het jarenlang beter deed dan de rest van de eurozone had ze sinds eind 2018 moeite om haar groeitempo te behouden. De industriëlen in het land kregen toen last van de handelsoorlog tussen de VS en China en de wereldwijde groeivertraging. Vooral de auto-industrie kreeg het hierbij te verduren, omdat de autoverkoop in China - de grootste automarkt ter wereld - in de krimp ging. Daarnaast werden autobouwers in de grootste economie van de eurozone geconfronteerd met hun sterke achterstand op het gebied van elektrisch rijden en worstelde de sector met de strengere emissienormen.