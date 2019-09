Valutamarkt was nooit groter, met dollar als king

Op de wereldwijde wisselmarkt gaat elke dag 6.600 miljard dollar rond, 30 procent meer dan drie jaar geleden. De dollar blijft de toon voeren, de yuan kan niet doorbreken.

Toen de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) in 2016 zijn driejaarlijks peiling over de activiteit op de wisselmarkten publiceerde, was voor het eerst sinds 2001 sprake van een daling. In het jongste rapport van de BIB - zeg maar de bank van de centrale banken - is daar niets meer van te merken.

De dagelijkse omzet op de wereldwijde valutamarkt bedroeg in april 2019 gemiddeld 6.590 miljard dollar, 30 procent meer dan in 2016. Die forse groei is deels te danken aan de speculatieve handel door hefboomfondsen en algoritmes.

Dominant

De Amerikaanse dollar blijft dominant. In 88 procent van alle valutatransacties dook de dollar op aan een van beide kanten van de uitwisseling (zie grafiek). Dat is 0,7 procentpunt beter dan in 2016 en bijna 3 procentpunt meer in vergelijking met 2007, het jaar voor de financiƫle crisis.

Hoewel die crisis in de VS begon, heeft het kordate optreden van de Amerikaanse centrale bank de rol van de dollar alleen maar versterkt. Amerikaans staatspapier blijft een geliefde vluchthaven.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Ook de euro won de afgelopen drie jaar wat terrein en was betrokken bij 32 procent van alle wisseltransacties. In 2007 was dat wel nog 37 procent. De Japanse yen liet van zijn pluimen en viel 5 procentpunt terug tot 17 procent.

Stagnatie

Opvallend is de stagnatie van de yuan. Ondanks grootse ambities slaagt de Chinese munt er niet in internationaal door te breken. De yuan bleef hangen op de achtste plaats met een marktaandeel van 4,3 procent.

Economieprofessor Barry Eichengreen, een autoriteit in muntsystemen, zei eind vorig jaar in De Tijd dat China nog een lange weg te gaan heeft voor andere landen de yuan zullen omarmen. Zo moet Peking de kapitaalcontroles afschaffen en de eigen markten verdiepen. De yuan groeide minder sterk dan de korf munten van groeilanden, die bijna 25 procent marktaandeel haalden.

City

De munthandel blijft geconcentreerd in enkele centra. Het VK domineert met een marktaandeel van 43 procent voor de Londense City, gevolgd door de VS (16,5%) en Singapore en Hongkong (elk 7,6%). De dagomzet van de Belgische valutamarkt steeg met 56 procent tot 36 miljard dollar, goed voor een marktaandeel van 0,43 procent. In 2016 was dat 0,35 procent. De dollar duikt op in 82 procent van de Belgische transacties, het pond in 10 procent.

De BIB onderzocht ook de handel in rentederivaten, waarmee partijen kunnen inspelen op renteschommelingen. Die markt kende een explosieve omzetgroei tot 6.500 miljard dollar per dag (+140%). De dollar figureerde in de helft van de derivaten, de euro in een kwart.