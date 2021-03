Van de Stolpe zet schouders onder biotechvehikel op Nasdaq

EBAC telt flink wat volk dat bij beleggers in de Lage Landen een belletje doet rinkelen. Te beginnen met de CEO. Dat is de Spanjaard Eduardo Bravo, oud-CEO van het Leuvense biotechbedrijf Tigenix dat drie jaar geleden na een grillig beursparcours in Japanse handen kwam.

Maandagavond bleek in een nieuwe SEC-melding dat ook Onno van der Stolpe zich als bestuurder achter het vehikel schaart. Van der Stolpe bouwde Galapagos eind 2019 uit tot één van de waardevolste biotechbedrijven van Europa . De ontnuchtering kwam in 2020, toen de FDA - de poortwachter tot de cruciale Amerikaanse markt - het potentiële goudhaantje filgotinib ter elfder ure afblokte .

LSP

Doel is, zoals de naam suggereert, Europese biotechbedrijven naar Nasdaq - 's werelds biotechwalhalla - te lokken. Maar niet eender welk bedrijf. 'De Europese biotechwereld is minder concurrentieel dan de Amerikaanse, omdat er minder ervaren durfkapitalisten zijn. Daarom kunnen we zeer selectief zijn', klinkt het in het prospectus.