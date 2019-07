Vanden Houte: 'Lagarde zal Draghi-achtig beleid voeren'

Het strenge begrotingsbeleid in Duitsland en Nederland dwingt de Europese Centrale Bank (ECB) tot een soepel beleid, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.

De Europese Raad stelt de algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde, voor als opvolger van ECB-voorzitter Mario Draghi. We vroegen aan Peter Vanden Houte welk monetair beleid we van Lagarde mogen verwachten.

Wat vindt u van de benoeming van Christine Lagarde als voorzitter van de ECB?

Peter Vanden Houte: 'Ik weet dat haar naam weleens is gevallen toen bleek dat de Europese puzzelstukjes moeilijk te leggen waren, maar ik had dit niet verwacht'. Vanden Houte denkt dat ze een prima ECB-voorzitter zou zijn, maar noemt het jammer dat de voorzitter onderdeel is van de Europese legpuzzel. Lagarde is gekozen omdat het goed uitkwam, niet omdat het de beste kandidaat was.

Daarnaast is het een nadeel dat ze geen econoom is. De huidige voorzitter, Mario Draghi, had een doctoraat in de economie. Dat is zeker handig in de huidige tijd van moeilijke economische omstandigheden en een lage inflatie. Dit omdat er heel goed nagedacht moet worden over hoe we uit deze situatie geraken. Ik denk dat Lagarde het daar nog moeilijk mee kan krijgen. Maar het is ook weer geen onoverkomelijk nadeel. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, is ook geen econoom maar een jurist.

Natuurlijk heeft ze ook pluspunten. Zo heeft ze een lange ervaring in de privésector en op beleidsniveau. Daarbij is ze nauw betrokken geweest bij de eurocrisis. Zo is ze altijd bij de Europese crisisvergaderingen geweest zoals met de Griekse schuldencrisis. Verder hoor ik uit verschillende hoeken dat ze een goede manager is.

Heeft Lagarde nog iets aan haar ervaring als politicus?

Vanden Houte: Ik denk dat die politieke achtergrond een belangrijk voordeel kan zijn. Wellicht is zij de persoon die politici zover krijgt om een aantal zaken door te voeren. Zo moeten er stappen gezet worden om de monetaire unie te vervolledigen.

Zo is het nodig dat er een Europees depositogarantiestelsel komt om de bankenunie compleet te maken. Ook de kapitaalmarktunie moet nog volledig gemaakt worden om ervoor te zorgen dat beleggers en spaarders makkelijker in het buitenland kunnen investeren. Hiervoor moeten de regels over kapitaal voor de hele Europese Unie (EU) uniform zijn. Nu zijn bijvoorbeeld de afwikkelingsprocedures voor faillissementen in Duitsland heel anders dan in Frankrijk.

Daarnaast is ook de budgettaire politiek van de nationale overheden nu niet gecoördineerd. Daardoor zie je dat overheden die ruimte hebben op hun begroting - zoals Duitsland en Nederland - hier geen gebruik van maken om de Europese economie een steuntje in de rug te geven. Doordat deze overheden te weinig spenderen, ziet de ECB zich genoodzaakt om te overreageren door de rente extreem laag te houden. Daar klagen de politici in deze landen dan weer over, maar ze zijn zelf voor een belangrijk deel de oorzaak.

Hiervoor heb je eigenlijk een politieke unie nodig, zodat het begrotingsbeleid meer gecoördineerd kan worden. Wellicht kan iemand als Lagarde wat meer schot in de zaak brengen.

Vreest u voor de onafhankelijkheid van de ECB nu er een politicus aan het hoofd staat?

Vanden Houte: Ik denk dus dat het eerder omgekeerd is. De leden van de raad van bestuur zullen nu meer invloed kunnen gaan uitoefenen op de Europese Raad (ER). Dat kan omdat de centrale bank één blok vormt, terwijl de ER juist heel erg verdeeld is. De zuidelijke landen willen iets heel anders dan bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat ER nu invloed gaat uitoefenen op de ECB.

Verwacht u dat Lagarde een andere koers gaat varen dan Draghi?

Vanden Houte: Dat denk ik niet. Het is overigens ook niet zo dat de voorzitter alles beslist. Het is de raad van bestuur die het rentebesluit neemt. Maar het is natuurlijk wel zo dat de voorzitter het gezicht naar de buitenwereld is. De voorzitter kan dus zijn of haar woorden wel kleuren naar zijn eigen smaak.

De jongste jaren werd de koers vooral bepaald door Mario Draghi, ECB-bestuurder Benoit Coeuré en ex-hoofdeconoom Peter Praet. Nu gaan Lagarde, vice-voorzitter Luis de Guindos en hoofdeconoom Philip Lane de raad aanvoeren. We weten natuurlijk nog niet welke koers ze gaan varen, maar Philip Lane lijkt qua visie niet echt een breuk met het verleden.

Daarbij heeft de huidige raad van bestuur ook het beleid voor de komende tijd al voor een deel vastgelegd. Zo heeft de monetaire autoriteit beloofd om de rente laag te houden tot medio 2020. Ik verwacht dat we de komende maanden meer van dit soort aankondigingen zullen gaan zien, waardoor Lagarde moeilijk van deze koers kan afwijken zonder de financiële markten te verstoren.

Maar ze lijkt ook geen monetaire havik, en is dus eerder een voorstander van een soepel monetair beleid. Zo heeft het IMF ook bij de Griekse schuldencrisis steeds aangedrongen op een herstructurering van de schulden, omdat ze de schuldenberg van Griekenland onhoudbaar achtte.