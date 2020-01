Vastgoed baas op Brusselse beurs

In 2019 vonden op de beurs minder transacties plaats dan in 2018. De beleggersinteresse in vastgoed daarentegen heeft een nieuwe piek bereikt.

In 2019 werden 16,7 miljoen transacties verricht in de ruim 100 aandelen die de Brusselse beurs als hoofdnotering hebben. Dat is 14 procent minder dan in 2018, leert een berekening van De Tijd op basis van cijfers die Euronext op zijn website geeft.

In drie aandelen - AB InBev, KBC en Umicore - vonden op jaarbasis meer dan een miljoen transacties plaats. Het zijn de enige Belgen in de top 50 op de Euronext-beurzen (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon). Het mediaanaandeel in de lijst zag de beleggersinteresse in 2019 met goed een tiende teruglopen.

Het aantal transacties is een maatstaf voor de interesse in een aandeel. In tegenstelling tot de beursomzet wordt die parameter niet vertekend door één groot mega-order. ‘De terugval van het aantal transacties heeft alles te maken met het rustigere verloop van het beursjaar. Eind 2018 was sprake van paniek op de markten door de vrees voor een wereldrecessie’, legt een handelaar uit.

Eén sector had geen last van de verminderde interesse: vastgoed. Van de twintig bedrijven waarin het aantal transacties het meest is gestegen, zitten er elf in de vastgoedsector.

Montea , VGP en Care Property Invest zagen het aantal transacties ruim verdubbelen. In WDP vonden vorig jaar meer transacties plaats dan in Ackermans, D’Ieteren of Agfa-Gevaert. Nochtans worden vastgoedaandelen traditioneel minder verhandeld omdat veel beleggers er - eenmaal gekocht - niet meer naar omkijken.

Zowel de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) als de projectontwikkelaars (met uitzondering van Banimmo) verleiden de beleggers in nulrentende tijden met mooie dividenden. Bij de GVV’s ligt het gemiddelde nettodividendrendement op 3,2 procent, wat schril afsteekt tegenover de bijna-nulrente op kwaliteitsvolle obligaties en op het spaarboekje. Bovendien kent de sector - bestaande uit 17 GVV’s - in zijn 25 jaar lange geschiedenis maar één slecht afgelopen verhaal (Qrf).

Of het niet-gereglementeerde segment nu Vrije Markt heet of Euronext Access, het blijft de vergeetput van de Brusselse beurs.

Omgekeerd lijken beleggers hun interesse - en geduld - te verliezen in bedrijven als MDxHealth, Banimmo en Balta, getuige de terugloop van het aantal transacties met tientallen procenten.

Maar het kan nog erger. In aandelen als Flexos en Reibel vonden nauwelijks transacties plaats. Of het niet-gereglementeerde segment nu Vrije Markt heet of het hippere Euronext Access, het blijft de vergeetput van de Brusselse beurs.