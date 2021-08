Vastgoedbedrijf Growners betaalt boete na 'misleidende' crowdlending

Vincent Schobbens (midden) is de eigenaar van Growners. In 2013 kreeg hij een award van Euronext voor best presterend aandeel op de Vrije Markt, toen nog onder de naam SV Patrimonia.

Growners, het gewezen SV Patrimonia, gaf bij een crowdlendingcampagne te weinig informatie over zijn hoge schuldgraad. De toezichthouder FSMA legt een boete op.

Het vastgoedbedrijf Growners betaalt in het kader van een minnelijke schikking 50.000 euro aan de FSMA. De boete volgt na een crowdlendingcampagne in samenwerking met Bolero in januari 2020. Growners haalde toen in amper 20 minuten 1,5 miljoen euro op. Beleggers konden inschrijven op obligaties met een nominale waarde van 500 euro, een looptijd van drie jaar en een rente van 6 procent.

6% Rente De obligaties van Growners hadden een coupon van 6 procent en waren in 20 minuten de deur uit.

Volgens de toezichthouder was de begeleidende informatienota niet conform de regel dat de inhoud ‘accuraat, eerlijk, duidelijk en niet-misleidend’ moet zijn. 'Er werd alleen melding gemaakt van een schuldenlastrisico, zonder enige verdere toelichting, terwijl zowel de vennootschap Growners als de groep Growners op geconsolideerd niveau een hoge schuldgraad had.'

Verder stelt de toezichthouder dat enkele vereiste minimumgegevens ontbraken, zoals 'informatie over belangrijke transacties tussen Growners en zijn dochterondernemingen, waaronder zeer omvangrijke leningen, of de vereiste verklaring over de omvang van het eigen vermogen'.