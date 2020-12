Vastgoedvermogen in België stijgt naar 1.570 miljard euro

De waarde van de Belgische gebouwen is de jongste jaren sneller gestegen dan de waarde van de Belgische gronden, meldt de Nationale Bank.

Particulieren hadden in 2019 een vastgoedvermogen in België van 1.570 miljard euro, waarvan 62 procent gronden en 38 procent gebouwen. Dat vermogen is sinds 2015 met 12,7 procent gegroeid.