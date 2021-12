'Veel activa zijn duur. Maar ze kopen blijft de beste strategie'

In een wereld waar je met een spaarboekje razendsnel koopkracht verliest, is de rationele strategie reële activa te kopen zoals aandelen en vastgoed. Ook al zijn die peperduur. Dat zeggen de strategen van BNP Paribas Fortis.

'De inflatie zit wellicht rond haar piek, maar zal slechts geleidelijk afnemen. Pas tegen eind 2022 zien we de stijging van de consumptiecijfers terugvallen naar 2 procent', zegt Koen De Leus. De hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis stelde vrijdag samen met hoofdstrateeg Philippe Gijsels de prognoses voor volgend jaar voor.

Een inflatieschok wordt in twee op de drie gevallen gevolgd door een lagere consumptie de kwartalen nadien. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

De Belgische inflatie belandde vorige maand op 5,6 procent, het hoogste peil sinds 2008, en dat weegt op het sentiment. 'Een inflatieschok wordt in twee op de drie gevallen gevolgd door een lagere consumptie de kwartalen nadien', waarschuwt De Leus. 'Terwijl de consumptie vaak de motor van de groei is.' Ook het tekort aan elektronische componenten en andere grondstoffen, en de vierde coronagolf ondermijnen het economische herstel. 'We zien de economische groei in België in het vierde kwartaal terugvallen tot 0,3 procent op kwartaalbasis. Als we onze veiligheidsmarge toepassen, is zelfs een krimp van 0,1 procent mogelijk.'

Toch maakt De Leus zich weinig fundamentele zorgen over de economie. 'De inflatie zal vertragen naarmate de bedrijven hun voorraden en productie weer aan de reële vraag hebben aangepast. We zien bijvoorbeeld de transportprijzen over zee de jongste weken fors zakken. Daarnaast leiden de problemen in China, onder meer in de vastgoedsector, tot wat minder groei, wat een neerwaarts effect op de prijzen kan hebben.' Voor België voorspelt De Leus een economische groei van 3,1 procent in 2022.

Reële rente

De reële rente - de opbrengst van tienjarige staatsobligaties min de inflatie - zien de BNP Paribas Fortis-specialisten nog heel lang negatief blijven. 'In een wereld waar je in tien jaar gemakkelijk een derde van je koopkracht op een spaarboekje kan verliezen, is het een rationele strategie om reële activa te kopen: aandelen, vastgoed, kunst of goud', zegt Gijsels.

Gijsels: 'Die aankopen hebben de prijzen van veel activa fors doen stijgen. Het is een dilemma om dure dingen te kopen, maar je kan misschien niet anders. Sommige sectoren zijn peperduur. De softwaresector, met Microsoft of veel verlieslatende AI-bedrijven, noteert tegen 28 keer de omzet. Dat is het dubbele van de techzeepbel in 2000. Al zijn ook nog goedkope bedrijven te vinden. De Franse CAC40-index verbeterde pas onlangs zijn record van 21 jaar geleden. De Bel20 evenaarde dat nog niet. Veel aandelen zijn nog goedkoop.'