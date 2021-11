Verdeelde Bank of England houdt rente onveranderd

De Britse centrale bank houdt de basisrente voorlopig op 0,1 procent, maar signaleert dat ze in de komende maanden de rente zal optrekken.

Ondanks speculatie van de financiƫle markten heeft de Bank of England donderdag beslist om haar monetair beleid nog niet te verstrakken. De bestuurders beslisten met zeven tegen twee om de basisrente te handhaven op het historische dieptepunt van 0,1 procent.

De speculatie over een renteverhoging was onder meer een gevolg van uitspraken van gouverneur Andrew Bailey, die zei dat actie nodig is om de inflatie onder controle te houden. Maar Bailey besliste uiteindelijk om voor het status quo te stemmen.