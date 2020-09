Verder herstel voor jobmarkt VS?

De coronacrisis veroorzaakte een golf van werkloosheid in Amerika. Vrijdag weten we of de Amerikaanse arbeidsmarkt haar herstel weet voort te zetten.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert vrijdag zijn maandelijkse rapport over de arbeidsmarkt. Economen verwachten dat het aantal jobs in augustus met 1,5 miljoen is gestegen na een toename met 1,8 miljoen in juli. De werkloosheidsgraad daalde wellicht met 0,3 procentpunt naar 9,9 procent.

Daarmee ziet het er naar uit dat de Amerikaanse jobmarkt geleidelijk herstelt. Door de coronacrisis zagen Amerikaanse bedrijven hun inkomsten drastisch teruglopen, waardoor ze zich genoodzaakt voelden te saneren. Het gevolg was een golf werklozen, omdat er in Amerika geen systeem van tijdelijke werkloosheid is zoals in veel Europese landen.

Maar ook al is er nu sprake van een voorzichtig herstel, het is nog geen terugkeer naar de situatie van voor de coronacrisis. De werkloosheid ligt nog altijd bijna drie keer hoger dan voor de uitbraak van het virus.

Fed

De Amerikaanse centrale bank (Fed) houdt de evolutie van de werkgelegenheid nauwgezet in de gaten. Dat komt omdat maximale werkgelegenheid een van de doelstellingen is van de Fed. Vorige week besloot de centrale bank nog haar andere doelstelling, een inflatiegraad van 2 procent per jaar, te wijzigen.

Voortaan streeft de Fed naar een inflatie van 'gemiddeld 2 procent'. Dat lijkt voor het ongetrainde oog een kleine verandering, maar de wijziging houdt in dat de monetaire autoriteit de rente laag mag houden als de inflatie boven 2 procent stijgt. In mensentaal zegt de Fed met de koerswijziging: 'We houden de rente nog heel erg lang heel laag.'