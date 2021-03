Verhoogt ECB stimulus om rentestijging te stoppen?

De Europese Centrale Bank (ECB) bespreekt donderdag of extra obligtieaankopen nodig zijn.

De recente stijging van de langetermijnrente leidt tot zenuwachtigheid bij sommige bestuurders van de ECB. Ze vrezen dat de hogere rente het economisch herstel zal vertragen. 'De steilere rentecurve is niet welkom en moet worden weerstaan', zei bestuurder Fabio Panetta vorige week. De Franse bestuurder François Villeroy de Galhau pleitte voor een verhoging van de obligatieaankopen via het pandemieprogramma (PEPP).

De steilere rentecurve is niet welkom.

Maar andere bestuurders maken zich voorlopig geen zorgen. 'De rentestijging weerspiegelt betere groeivooruitzichten en hogere inflatievooruitzichten', zegt de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot. 'Dat is op zich een positief verhaal.'

ECB-voorzitster Christine Lagarde beklemtoont dat de centrale bank gunstige financieringsvoorwaarden wil handhaven. Met dat nogal vage begrip bedoelt de ECB dat gezinnen, bedrijven en overheden voldoende geld moeten kunnen lenen tegen een lage rente. De vraag rijst wat de pijngrens is voor de rente.

Relativeren

'Wij denken dat de ECB de stijging van de langetermijnrente zal relativeren', voorspelt Carsten Brzeski, hoofd macro-economie van ING. 'De ECB zal opmerken dat de rentestijging beperkt is en gedreven door technische factoren.' Anna Stupnytska, econome van de vermogensbeheerder Fildelity, verwacht daarentegen actie. 'De ECB zal het tempo van haar PEPP-aankopen verhogen, maar wellicht geen exact wekelijks bedrag aankondigen.'

De ECB kan via haar PEPP-programma voor 1.850 miljard euro obligaties aankopen. Ze heeft het voorbije jaar 879 miljard euro effectief gebruikt. Er blijft dus nog bijna 1.000 miljard over. Lagarde heeft al herhaaldelijk gezegd dat PEPP een flexibel programma is en dat de ECB het bedrag en de samenstelling van de wekelijkse aankopen kan aanpassen.