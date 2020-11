Verhoogt Turkse centrale bank de rente?

De Turkse monetaire autoriteit zal waarschijnlijk de rente verhogen, maar economen zeggen dat het vooral symbolisch bedoeld is.

Donderdag vergadert de Turkse centrale bank over het monetair beleod. De verwachting is dat de kersverse nieuwe voorzitter, Naci Agbal, de rente zal verhogen. Agbal zei eerder dat hij de transparantie en de voorspelbaarheid van de centrale bank in ere wil herstellen.