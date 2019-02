‘Verkies in Scandinavië de Noorse boven de Zweedse kroon'

De Zweedse kroon is sinds begin dit jaar flink gedaald, terwijl de Noorse kroon lichtjes verstevigde. Welke munt is het meest aantrekkelijk voor obligatiebeleggers?

De Zweedse kroon heeft het moeilijk. De munt zakte deze week naar het laagste peil in vijf maanden na de publicatie van lager dan verwachte inflatiecijfers. De inflatie daalde in januari naar 1,9 procent, terwijl economen een stijging naar 2,2 procent hadden voorspeld.

De tragere stijging van de consumptieprijzen vermindert de kans op extra renteverhogingen van de centrale bank. De Riksbank trok eind vorig jaar haar basisrente op naar -0,25 procent en was van plan dat beleid dit jaar voort te zetten. Maar daarover ontstaat nu twijfel.

De Noorse economie presteert vrij goed. En de rente is veel aantrekkelijker. karel de cuyper obligatiespecialist kbc

In tegenstelling tot de Zweedse kroon verstevigde de Noorse kroon. Dat is vooral te danken aan de remonte van de olieprijs. Noorwegen is een belangrijke producent en exporteur van olie.

Obligaties

Zijn obligaties in Zweedse en Noorse kroon aantrekkelijk? ‘Ik zie bijna geen toegevoegde waarde van obligaties in Zweedse kroon’, zegt Karel De Cuyper, obligatiespecialist van KBC. ‘Het renteverschil tegenover Duitse staatsoblgaties is zeer laag, beleggers lopen een muntrisico en in de eurozone zijn er landen waar de rente hoger is.’ Het rendement van tienjarige staatsobligaties bedraagt zowat 0,3 procent in Zweden, tegenover 0,1 procent in Duitsland en 0,65 procent in België.

De Cuyper merkt wel op dat de Zweedse kroon sterk ondergewaardeerd is, maar hij verwacht niet meteen een sterke stijging. ‘De groei van de Zweedse economie vertraagt en de Riksbank zal renteverhogingen wellicht uitstellen.’

Nicolas Forest, hoofd obligatiebeleggingen bij vermogensbeheerder Candriam, zit op dezelfde golflengte. ‘De zeepbel op de Zweedse vastgoedmarkt is uiteengespat. De economie is kwetsbaar en de inflatiecijfers zijn ontgoochelend. De centrale bank zal niet snel de rente verhogen. Wij beleggen minder dan normaal in obligaties in Zweedse kroon.’

Onderwaardering

ING ziet de Zweedse kroon in de komende maanden verder afbrokkelen. ‘De onderwaardering op zich is geen voldoende reden om de munt te kopen.’

Over de Noorse kroon zijn specialisten veel positiever. De Cuyper: ‘De Noorse economie presteert vrij goed. De olieprijs bevindt zich op een redelijk niveau, de munt is lichtjes ondergewaardeerd en de rente is veel aantrekkelijker.’ De Noorse tienjaarsrente bedraagt 1,6 procent en is dus vijfmaal zo hoog als de Zweedse rente.

Het obligatiefonds KBC Bonds High Interest belegt meer dan normaal in Noorse kroon, voegt De Cuyper eraan toe. Munten die een rendement opleveren dat minstens 50 basispunten hoger is dan dat van Duitse staatsobligaties komen in aanmerking voor dat fonds.