Verkoopadvies zet Melexis op pechstrook van de rally

'De huidige beurskoers van Melexis impliceert een 'sky is the limit'-scenario', stelt beurshuis Kepler Cheuvreux. Gisteren was er ook al bij UBS een kritische noot over de chipontwikkelaar.

De Brusselse beurs zet dinsdagochtend schuchter de - stevige - remonte van maandag voort. De Bel20 koerst 0,4 procent hoger op 3.335 punten.

Een opvallende daler is Melexis . De ontwikkelaar van chips voor de autosector heeft er een verschroeiende rally opzitten sinds het dieptepunt in maart, maar staat nu even op de pechstrook.

Dit ondanks het positieve kwartaalrapport van vorige week. Na UBS gisteren vindt nu ook Kepler Cheuvreux de rally van de ontwikkelaar van chips voor de autosector welletjes. Het advies gaat van 'houden' naar een 'positie verminderen'.

'Het aandeel heeft het dit jaar (met per saldo een kleine winst sinds Nieuwjaar, red.) beter gedaan dan de branchegenoten Infineon, STMicro en NXP Semiconductors. Gelet op het relatief degelijke tweede kwartaal is die sterke prestatie deels gerechtvaardigd. Toch blijft het zicht op de komende kwartalen miniem. Terwijl intussen de waardering een sky-is-the-limit-scenario impliceert', legt het beurshuis uit.

Het aandeel Melexis zakt 3,5 procent naar 67,75 euro.

Heel wat beter vergaat het Global Graphics . De specialist in grafische software legde een degelijk halfjaarrapport voor. Vorig jaar leefde het aandeel al eens op dankzij de lucratieve verkoop van een lettertypebibliotheek aan de Duitse concurrent URW.

Het beursblad De Belegger verhoogt de rating naar ‘koopwaardig’: ‘De koers was recent zeer fors gezakt, De waardering is op basis van de halfjaarcijfers wel erg laag. Door de blootstelling aan de drukkerijsector is het risico wel hoger dan gemiddeld', stipt De Belegger aan.

De riante cashpositie mildert echter het risico. 'Global Graphics heeft 5,4 miljoen euro cash op de balans, wat overeenkomt met 0,46 euro per aandeel.'

Qrf brokkelt 0,5 procent af tot 11,05 euro. De specialist in binnenstadswinkels zag tijdens het eerste halfjaar de netto-actiefwaarde per aandeel met 7 procent slinken, tot 16,93 euro. Het aandeel noteert dus tegen een stevige korting van 35 procent. Dat is gezien verrassing gezien het weinig florissante 'track record' sinds de beursgang in 2013 - tegen 25 euro per aandeel, de crisis in de sector en de grote impact van de pandemie.

De huurinkomsten daalden over het eerste halfjaar met 2 miljoen of ruim een kwart tot 5,76 miljoen euro. Het gros - zo'n twee derde - is het gevolg van de afslanking van de portefeuille die het nieuwe management doorvoerde, samen met de heronderdandelde - lagere - huur voor topklant Hennes & Mauritz. Het resterende derde vloeit voort uit de kwijtgeschelde huur voor winkels die tijdens de lockdown verplicht moesten sluiten.

Qrf heeft bij de onderhandelingen wel bepaald dat de kwijtgeschelde huur voorlopig als 'uitgestelde betaling' gecatalogeerd is. De kwijtschelding is pas 'verworven' als de huurder geen gebruik maakt van zijn eerstvolgende recht op opzeg en dus minstens drie jaar langer huurder blijft. 'Slim onderhandeld', stelt KBC Securities in een update. Het beurshuis handhaaft zijn advies op 'bijkopen'.