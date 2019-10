Verlaagt Powell vandaag opnieuw de rente?

Op de jongste vergadering besloot de Fed om, voor de tweede keer op rij, de rente met 25 basispunten te knippen. Dat deed de centrale bank niet omdat de Amerikaanse economie er in september zo zwak voor stond. 'De arbeidsmarkt is sterk en de economische activiteit groeit op een gematigd tempo', klonk het bij de monetaire autoriteit. Maar door de internationale handelsspanningen en de wereldwijde groeivertraging zag Fed-voorzitter Jerome Powell wel risico's voor het economische plaatje. Dat in combinatie met een aanhoudende neerwaartse druk op de inflatie leidde tot een renteverlaging.

Sinds de jongste vergadering is het economisch klimaat in de VS niet bepaald verbeterd. 'De economische data wijzen duidelijk op een vertraging in de economische groei. Wat begon als een zwakte in de industrie, verspreidt zich nu naar de dienstensector', zegt ING-hoofdeconoom James Knightley. Die besmetting naar de dienstensector is goed te zien aan het verloop van de ISM-index, een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen in de VS.