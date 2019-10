'Vermogensongelijkheid heeft mogelijk gepiekt'

De gemiddelde rijkdom in de wereld is het voorbije jaar met een bescheiden 1,2 procent gegroeid, terwijl het aandeel van de rijkste 1 procent sinds 2016 is teruggevallen. Volgens Credit Suisse ligt de piek van de vermogensongelijkheid mogelijk achter ons.

Met een gemiddeld nettovermogen van 70.850 dollar per volwassene bereikte de rijkdom midden 2019 een nieuw record, leert het nieuwe global wealth report van Credit Suisse. Dat is een toename met 1,2 procent sinds midden 2018 (zonder correctie voor inflatie). Daarmee lag de vermogensgroei ver onder het gemiddelde sinds 2008, dat 3,7 procent bedraagt. De trage groei is deels te wijten aan de gestegen dollar, wat de rijkdom van niet-dollarlanden drukt.

45% Ongelijkheid De 1 procent rijksten van de wereld bezit 45 procent van de totale rijkdom, iets minder dan in 2016.

De totale wereldrijkdom dikte met 9.100 miljard dollar aan tot 360.600 miljard dollar, een toename met 2,6 procent. Europa was de traagste groeier met 1,2 procent tot 90.800 miljard dollar, goed voor een kwart van ’s werelds vermogen.

China

China klokte af op een winst van 3,1 procent, wat zeer bescheiden is voor het groeiland. De handelsoorlog met de VS en de economische groeivertraging in China laten zich voelen. Tegelijk groeide de schuld van de Chinese gezinnen met een stevige 10,9 procent, tegenover 4 procent voor de wereld. Die schuld wordt in mindering gebracht bij de berekening van het vermogen.

Het weerhoudt China er niet van om dollarmiljonairs te blijven creëren. Het voorbije jaar kwamen er 158.000 bij, wat de teller op 4,45 miljoen Chinese miljonairs brengt. China is daarmee tweede in de wereld, op grote afstand van de VS, dat 18,6 miljoen miljonairs telt (+675.000). Wereldwijd zijn er er 46,8 miljoen, waarvan 279.000 in België. China heeft voor het eerst wel het meeste vertegenwoordigers bij de 10 procent rijksten van de planeet, meer dus dan de VS.

Kentering

In zijn rapport heeft Credit Suisse ook oog voor vermogensongelijkheid, een thema dat sinds de financiële crisis hoog op de agenda staat. De bankgroep maakt gewag van een mogelijke kentering sinds 2016. Vandaag bezitten de 1 procent rijksten van de wereld 45 procent van het totale vermogen, iets minder dan in 2016. Tussen 2007 en 2016 zat het aandeel van de top 1 procent nog in de lift, mede onder invloed van stijgende beurzen. Sinds 2016 groeien niet-financiële activa - vooral vastgoed - sneller in waarde.