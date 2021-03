Verplichte uitverkoop topbelegger schrikt Wall Street op

De ondergang van de 10 miljard dollar grote speeltuin van oud-sterbeheerder Bill Hwang zendt schokgolven door Wall Street.

Op Wall Street krabden handelaars zich vrijdag in de haren. De uitverkoop van grote aandelenblokken in mediagigant ViacomCBS haaldehet aandeel 27 procent onderuit. Dit zonder enig 'hard' nieuws. Du jamais vu voor een doorgaans stabiel conglomeraat, waar onder meer televisiezender CBS, Hollywood-studio Paramount, kinderzender Nickelodeon, jongerenzender MTV en uitgever Simon & Schuster achter schuil gaan.

Eigenlijk was de voorafgaande stijging van het aandeel even bizar: in een verschroeiende rit van bijna GameStop-achtige proporties maal drie sinds nieuwjaar, tot een piek van exact 100 dollar maandag (zie grafiek). Bizar voor een aandeel dat met zijn solide kwartaaldividenden een leger trouwe langetermijnbeleggers telt.

Nu lijken de stratosferische klim en de daaropvolgende halvering terug te leiden tot één man, schrijven zakenkranten The Wall Street Journal (WSJ) en Financial Times (FT): Bill Hwang. Dat is een handelaar die vooral naam en fortuin maakte onder de vleugels van de legendarische vermogensbeheerder Julian Robertson, die met zijn Tiger Fund tijdens de lange 'bull run' in de jaren tachtig en negentig naam maakte.

Hwang was één van de 'tijgerwelpen', de hefboomfondsen die in de vroege jaren 2000 uit Tiger Management voortsproten. Hwang runde goed een decennium Tiger Asia, tot hij in 2012 in de Verenigde Staten schuldig pleitte aan beleggersfraude en handel met voorkennis in Chinese bankaandelen en in Hong Kong een handelsverbod kreeg.

Sindsdien verdween de altijd al mediaschuwe hefboomfondsbeheerder nog meer in de achtergrond. Tot nu dus: uit interne mails van beurshuizen als Goldman Sachs; Deutsche Bank en Morgan Stanley blijkt dat Hwang via zijn family office, Archegos, achter de 'alles moet weg'-uitverkoop in ViacomCBS en een aantal andere aandelen zit.

Archegos Capital Management, waarvan de website offline is gegaan, beheert het tot voort kort op 10 miljard dollar geschatte fortuin van Hwang en familie. Maar terwijl 'family offices' met het oog op de volgende generaties doorgaans kampioenen in voorzichtig beheer zijn, had Archegos volgens WSJ meer weg van een gokkantoor.

Archegos nam enorme posities in een beperkt aantal bedrijven. Posities die nog vergroot werden via het gebruik van swaps. Via swaps kan een belegger in ruil voor een premie bij makelaars winst (of verlies) boeken op een portefeuille zonder zelf die portefeuille te bezitten. Zo kon Hwang onder de radar blijven, ook al had hij feitelijk in verschillende bedrijven meer dan 10 procent van de aandelen.

Swaps laten beleggers toe bij een hausse een turbo op een winst te zetten, maar keerzijde is natuurlijk dat die turbo ook bij een neerwaartse rit geldt. Archegos had zijn portefeuille volgeladen met Chinese hoogvliegers als entertainmentgroep IQIYI.

Na het Chinese nieuwjaar vond Peking, dat wel vaker de beurs deze of gene richting uitstuurt, het tijd om de speculatieve koorts in te perken. Resultaat: op goed een maand tuimelden de Chinese beurzen gemiddeld zo'n 15 procent, hoogvliegers op kop.

De aandelenuitgifte die ViacomCBS begin vorige week met een begerig oog op de recordkoers aankondigde, lijkt een domino-effect op gang gebracht te hebben

Het lijkt er op dat Hwang die verliezen heeft proberen te compenseren door nog forser op ViacomCBS in te zetten. Tot ViacomCBS, met een begerig oog op de recordkoers, vorige week maandagavond een forse aandelenuitgifte aankondigde.

Die aankondiging lijkt een domino-effect veroorzaakt te hebben. Met een beurskoers die begon te zakken vroegen de makelaars van Archegos meer onderpand. Toen Hwang die niet meer kon ophoesten, ging onder meer Goldman Sachs over tot de uitverkoop van de portefeuille. Met dus de zelden geziene verkoopgolf en koersval bij ViacomCBS als resultaat.

Oververhit