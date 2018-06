'Versteende' halfjaarcijfers bij Ascencio

De halfjaarcijfers zijn niet echt van aard om beleggers snel weer met de Waalse specialist in winkelvastgoed te verzoenen.

De enige beursgenoteerde retailspecialist is de andere niet. Dat onderstreept het halfjaarraport van Ascencio . Terwijl branchegenoot Retail Estates grote sier houdt in Nederland, moet je de beweging bij Ascencio met een vergrootglas zoeken.

De jongste deal van de specialist in winkelvastgoed dateert al weer van een jaar geleden, toen de groep een Carrefour Market-supermarkt in aanbouw verwierf in Anderlecht. Eind 2016 sloot Ascencio een deal rond het winkelcentrum Papeteries de Genval en die deal is meteen de belangrijkste reden waarom de huurinkomsten in het halfjaar tot 31 maart 1,7 procent toenamen naar 20,57 miljoen euro.

Netto steeg de winst 2 procent, naar 13,58 miljoen euro. Per aandeel is een verbetering met één cent tegenover vorig jaar, tot 2,06 euro.

Niet echt cijfers die beleggersharten sneller doen kloppen en dat gebeurt ook niet. Beleggers zijn sowieso in deze tijden van e-commerce geen groot fan van bakstenen winkels en de geringe dealkoorts bij Ascencio vertaalt zich in nog grotere desinteresse: het aandeel zakte dit jaar al 6 procent en noteert bij een beurskoers van 52,80 euro nu 2 procent onder de netto-actiefwaarde van 54 euro per aandeel.