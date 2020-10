Vervrouwelijking top ECB verloopt moeizaam

De ministers van Financiën van de eurozone hebben maandagavond de Nederlandse centraal bankier Elderson voorgedragen voor een achtjarig mandaat in de zeskoppige directie van de ECB. Elderson zal in december de Luxemburger Yves Mersch opvolgen, omdat de Europese staatshoofden en regeringsleiders naar alle waarschijnlijkheid de voordracht zullen bekrachtigen.

De ECB heeft weinig invloed op de benoeming van directieleden. De staatshoofden en regeringsleiders benoemen. De ECB en het Europees Parlement moeten wel een advies geven. Die hebben tot nu de voordracht altijd gesteund. Het Europees Parlement heeft in 2012 de benoeming van Mersch wel enkele maanden vertraagd omdat geen vrouw was voorgedragen. Het Europees Parlement zal wellicht opnieuw kritisch zijn.

Ongeschreven regel

De diversiteit in de directie van de ECB is afhankelijk van de kandidaten die de Europese leiders benoemen. Een ongeschreven regel bepaalt dat Duitsland, Frankrijk en Italië steeds een vertegenwoordiger hebben. De drie andere directieleden komen uit Spanje of een klein euroland. België had al één keer een directielid: Peter Praet van 2011 tot 2019.