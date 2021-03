Vet jaar voor 'King of Capital' Stephen Schwarzman

De CEO van de durfkapitaalreus Blackstone had in het coronajaar 2020 een loonbriefje van minstens 615 miljoen dollar, inclusief dividenden.

De coronapandemie heeft de grote bazen van de Amerikaanse investeringsmaatschappijen niet verhinderd vette lonen op te strijken. De stichters van KKR, Henry Kravis en George Roberts, verdienden elk minstens 90 miljoen dollar. De topman van Apollo, Leon Black, harkte minstens 225 miljoen dollar binnen. Maar het vetste loonbriefje was - noblesse oblige - voor 'King of Capital' Stephen Schwarzman: minstens 615 miljoen dollar, meldt Financial Times. Historisch is dat niet. Schwarzman was ooit de eerste CEO die over een kalenderjaar meer dan 1 miljard dollar verdiende.

Niettemin liggen de hoge lonen gevoelig na een jaar waarin de Amerikaanse economie instortte en de centrale banken de economie te hulp schoten met ongeziene stimulus. De private-equitybazen lijken daar als geen ander van geprofiteerd te hebben.

'De vergoeding voor de managers is rechtstreeks verbonden aan de prestaties van de fondsen', benadrukt Blackstone in een reactie. Een groot deel van de vergoeding van Schwarzman bestaat uit dividenden. De topman bracht Blackstone in 2007 naar de beurs. Iedereen die wil, kan dus voor een stukje eigenaar zijn van de private-equityreus. Het aandeel is sinds de beursgang ruim verdubbeld, goed voor een jaarlijks rendement boven 6 procent. Het noteert dicht tegen een recordkoers na een verdubbeling van de beurskoers in twee jaar. De 74-jarige Schwarzman heeft volgens Forbes een persoonlijk vermogen van 23 miljard dollar.

Kruidenierszoon

Niet slecht voor de zoon van een kruidenier uit Pennsylvania. Na de middelbare school trok Schwarzman, die opgroeide in een Joodse familie, naar de topuniversiteiten Yale en Harvard om er een mix van vakken in psychologie en sociologie te volgen en een MBA te halen. Hij maakte daarna carrière bij het intussen failliete Lehman Brothers, waar hij op 31-jarige leeftijd partner werd. Samen met de toenmalige Lehman-CEO Peter Peterson richtte hij Blackstone op.

In het begin leverde Blackstone alleen advies bij fusies en overnames. Maar geleidelijk evolueerde het naar een private-equity-investeerder. Vandaag heeft Blackstone meer dan 500 miljard dollar onder beheer, met een boontje voor vastgoed. 'De helft van onze winst komt tegenwoordig uit vastgoed', zei Schwarzman onlangs. 'We pikken er de goede buurten uit en focussen vooral op logistiek vastgoed. Logistiek vertegenwoordigt 36 procent van het vastgoed dat we bezitten.' Corona gaf de e-commerce en daardoor ook de vraag naar magazijnen een boost.

Grote winnaar

Zoals het een multimiljardair in de VS betaamt, is Schwarzman erg actief als weldoener. Hij gaf honderden miljoenen aan de universiteiten van Oxford en Yale en aan de openbare bibliotheek van New York. Schwarzman is een uitgesproken Republikein en een vriend van Donald Trump. Hij kreeg kritiek toen hij Republikeinen steunde die zich vervolgens verzetten tegen de verkiezingsnederlaag.