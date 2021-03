Vier op de tien bedrijven verhogen dividend

Dankzij de steun van de overheden en de centrale banken en forse kostenbesparingen hebben de meeste Belgische beursgenoteerde bedrijven de coronashock beter verteerd dan verwacht. Het vertrouwen is terug, wat zich uit in de hervatting of de verhoging van het dividend.

De coronacrisis heeft gaten geslagen in de resultaten van beursgenoteerd Brussel, maar niet zo zwaar als gevreesd. De nettowinst van de Belgische genoteerde bedrijven halveerde tot 9,4 miljard euro, maar dat is vooral te wijten aan ’s lands grootste onderneming: AB InBev. De brouwer die een op de drie pintjes ter wereld tapt, zag zijn nettowinst 85 procent verschrompelen. Zonder de biermaker beperkt de winstdaling zich tot 24 procent.

Die nettowinst stond bovendien onder druk door veel eenmalige factoren. De chemiegroep Solvay boekte 1,5 miljard euro af op de Amerikaanse maker van lichtgewicht composietmaterialen Cytec. Dat vrat geen cash weg, maar kleurde het onderste lijntje van de resultatenrekening rood. Ook stevige minwaarden bij vastgoedverhuurders, vooral in de winkelsector, drukten op de nettowinst.

Operationeel scoorden de bedrijven behoorlijk. Dat was vooral in de eerste jaarhelft te danken aan de steun van de overheden. Bedrijven waar de pandemie hevig toesloeg, konden gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid en zo een groot deel van hun kosten tijdelijk wegsnoeien. Maar ze grepen ook zelf fors in. Onder meer Solvay, de staaldraadtrekker Bekaert, de luierfabrikant Ontex en de materialengroep Umicore bespaarden samen honderden miljoenen door de kosten te verkleinen en meer synergieën te realiseren. Solvay en Bekaert sloten fabrieken in het buitenland, waarbij honderden mensen hun baan verloren.

Ook de forse daling van het werkkapitaal is opmerkelijk. Bij Bekaert, Solvay of de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert daalde het benodigde werkkapitaal veel meer dan de omzet. Dat deed de cashflows verbeteren. ‘De crisis dwingt ons nog sneller te schakelen en te focussen op cash en kosten’, zei Solvay-CEO Ilham Kadri.

7% AGFA-GEVAERT BETAALT GEEN DIVIDEND, MAAR GAAT VOOR 50 MILJOEN EURO AAN- DELEN INKOPEN. DAT IS RUIM 7 PROCENT VAN DE BEURSWAARDE.

Zelfs in het slechtste economische jaar in de naoorlogse geschiedenis konden de bedrijven hun schulden verkleinen. De gezamenlijke schuld van genoteerd Brussel zakte van 109 naar 99,8 miljard euro. De schuldgraad tegenover de nettowinst daalde van 103 naar 99 procent. Zonder AB InBev viel die terug van 65 naar 64 procent. Dat is een gezond cijfer. De balansen verbeteren al jaren, waardoor de bedrijven beter gewapend zijn om crisissen te doorstaan.

Enkele bedrijven bouwden hun schulden zelfs volledig af, zoals de IT-groep Econocom, de maker van deeltjesversnellers IBA of Agfa-Gevaert, dat een groot deel van de tak medische IT verkocht. De stevigste balans is die van het bouwbedrijf Moury Construct. Die is met 135 euro cash per aandeel - of 58 procent van de beurswaarde - van gewapend beton. Als je de cash van de koers aftrekt, noteert Moury tegen amper vier keer zijn nettowinst over 2020.

De stevige balansen, in combinatie met de beter gevulde orderboekjes bij veel bedrijven en de vaccins die ons van corona moeten verlossen, stemmen de ondernemingen hoopvol genoeg om de dividenden weer te laten vloeien. Vorig jaar snoeiden veel grote bedrijven als KBC, Bekaert, CFE of Umicore nog in hun coupons. Nu verhogen of hervatten vier op de tien de winstuitkering. Amper een op de tien verlaagt de coupon. De bedrijven moeten daarvoor wel dieper in de buidel tasten. De pay-outratio, het percentage van de nettowinst dat naar de aandeelhouders vloeit, stijgt van 37 naar 66 procent.

Om de dividendenstroom te analyseren is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de cijfers mét en zonder AB InBev. Inclusief ’s werelds grootste brouwer zakt het gezamenlijke dividend met een tiende tot 6,3 miljard euro. Exclusief de biermaker stijgt het met een vijfde tot 5,26 miljard. AB InBev snoeit voor het derde jaar op rij in zijn coupon tot een halve euro om de schuldenberg onder controle te houden. Door de coronacrisis dronk de wereld 5,7 procent minder bier van de Leuvense groep, en zakte de brutobedrijfswinst 13 procent. De nettowinst verschrompelde van 8,2 naar 1,2 miljard euro. De brouwer is niet langer de grootste winstmaker van de koerslijst, maar moet KBC en Sofina voorlaten. AB InBev drong wel de schulden met 12,5 miljard euro terug door de verkoop van zijn Australische tak en de Amerikaanse blikjesfabrieken, maar ze blijven met 73 miljard euro torenhoog.

‘Exclusief een fiscale meevaller over 2020 bedragen de schulden vijf keer de brutobedrijfswinst, terwijl het management al jaren belooft die terug te dringen naar twee keer’, zegt ING-analist Reginald Watson. ‘Het verbaast me dat AB InBev nog een coupon uitkeert.’ AB InBev ziet de volumes dit jaar herstellen. De brouwer kampt echter met hogere kosten, zoals voor verpakkingen en transport.

AB InBev is niet langer de grootste nettowinstmaker van het Brusselse koersenbord. Het moet KBC en Sofina laten voorgaan.

Ook andere bedrijven waarschuwen voor oplopende grondstoffenkosten, een teken van stijgende inflatie. Onder meer de maker van pvc-profielen Deceuninck, Agfa-Gevaert en de schuimrubbergroep Recticel zien de prijzen voor basisgrondstoffen flink de hoogte ingaan. ‘En in de VS zijn de lonen voor laaggeschoolde arbeiders in twee jaar met de helft gestegen. Er is echt een opbod’, zei Dirk De Cuyper, de CEO van de petflessenmaker Resilux over de situatie in zijn Amerikaanse fabriek.

Draad teruggevonden

Wat waren de meest positieve uitschieters? Bekaert scoort hoog op de lijst. De staaldraadgroep was in november al met een optimistische update gekomen, maar overtrof alsnog de verwachtingen met zijn marges, schuldafbouw en dividend. De coupon verdrievoudigt tot 1 euro bruto, al is dat nog iets minder dan de 1,1 euro uit 2017 en 2018. ‘De structurele margeverbetering zit nog niet in de koers’, zegt Frank Claassen, analist van Degroof Petercam. Bekaert neemt nog meer maatregelen om de winstgevendheid te vergroten. Het bedrijf sluit in mei zijn staalkoordfabriek in Canada om de Noord-Amerikaanse productie in de VS te concentreren.

Ook D’Ieteren had al meermaals de prognoses naar boven bijgeschroefd, maar deed nog beter dan verwacht. Bij de autobeglazingsdochter Belron is nog geen barstje te bekennen. ‘Ondanks de volumedaling met 7,5 procent steeg de bedrijfswinst bij Belron 40 procent. Dat komt door kostenbesparingen en duurdere herstellingen omdat autoruiten almaar meer sensoren bevatten die moeten worden geherkalibreerd. Impressionant, wat de mindere cijfers bij de autoverdeling en de schriftjesmaker Moleskine doet vergeten’, stelt KBC Securities. Het beurshuis raamt de intrinsieke waarde van D’Ieteren op 126 euro, een vijfde meer dan voor de cijfers.

Agfa-Gevaert presenteerde ondanks een halvering van de bedrijfswinst behoorlijke resultaten. De koers kreeg steun door de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 50 miljoen euro. Dat is 7,3 procent van de beurswaarde. Ook bij de lingeriemaker Van de Velde stutte de hervatting van een inkoopprogramma de beurskoers.

In de vastgoedsector scoort de logistiek in pandemietijden. De magazijnspecialisten VGP, WDP en Montea legden alweer een indrukwekkend groeiritme voor. Dat is niet alleen te danken aan de florerende pakjesbusiness, maar ook aan het inzicht dat lastminuteleveringen uit Azië tekortkomingen hebben. Steeds meer bedrijven leggen daardoor in Europa grotere voorraden aan.

De winkelverhuurders kenden daarentegen een rampjaar. Ze moesten aan de gesloten winkels een deel van de huur kwijtschelden. Baanwinkelspelers als Retail Estates hielden beter stand. In het kantoorsegment zijn er nog geen wanbetalingen. De koersen kregen wel klappen omdat beleggers ervan uitgaan dat het thuiswerk minstens voor een deel structureel wordt. Bij de rusthuizen leidde de vrees voor leegstand wegens de vele coronadoden tot felle koersdalingen, ook al bleven de huurinkomsten overeind.

Twee lezingen

Bij UCB hadden beleggers twee lezingen nodig om een oordeel te vellen. Meteen na de cijfers won de biofarmagroep fors terrein omdat UCB optimistisch vooruitblikte naar 2025. Tegen dan moet de omzet stijgen van 5,2 naar 6 miljard euro. De winst ging er snel weer af. Buitenlandse analisten waarschuwden voor het nakende patentverval van enkele topmedicijnen. Het epilepsiemiddel Vimpat verliest op 22 april zijn patent in de VS. UCB denkt dat de Vimpat-omzet daarop 80 procent in elkaar kan klappen.

66 % De pay-outratio, het percentage van de nettowinst dat naar de aandeelhouders vloeit, stijgt van 37 naar 66 procent.

Nog in de medische sector zette IBA zijn herstelpad verder. Al was dat vooral te danken aan de licentiedeal voor zijn technologie met een Chinese partner en aan het succes van de traditionele deeltjesversnellers. De protontherapie om kanker te bestrijden blijft het moeilijk hebben.

Bij de middelgrote bedrijven blonk Deceuninck uit. De combinatie van hogere volumes en kostenbesparingen stuurde de brutobedrijfswinst 42 procent hoger. Het is afwachten of het bedrijf dat kan herhalen. De pvc-prijzen zijn met de helft gestegen tegenover het dal in de zomer. En de Turkse lira, een belangrijke munt voor Deceuninck, kreeg klappen. Ook andere familiale ondernemingen presteerden uitstekend. Resilux zag de nettowinst 40 procent aandikken tot een record. De petflessenmaker, die zich steeds meer toelegt op recyclage, profiteerde van de grote investeringen de voorbije jaren. Bij de voedingsbedrijven bewees Lotus Bakeries zijn status van rots in de branding. De nieuwe speculoosfabriek - sorry, Biscoff-fabriek - in de VS moet al uitbreiden.

Ook CFE zat bij de winnaars. De bouw- en baggergroep werd getrakteerd op meerdere ratingverhogingen dankzij een recordorderboekje van 6 miljard euro. De overheden willen meer spenderen aan infrastructuur en windenergie op zee, segmenten waarin CFE vooraan staat.

Bij de schaarse techbedrijven hield het chipbedrijf Melexis stand. Meer halfgeleiders per wagen compenseerde het effect van de lagere autoverkoop, die wereldwijd een vijfde in elkaar klapte. Recent woog de verkoop van een groot aandelenpakket door de stichters zwaar op de koers. In de toekomst zullen nog meer chips per wagen nodig zijn, alleen al om aan de strengere veiligheidsnormen te voldoen. ‘Dat maakt auto’s veel duurder. De prijs van een Golf is in acht jaar met 42 procent gestegen’, stipt Michael Roeg van Degroof Petercam aan. ‘Elektrische wagens kosten nog een pak meer. Het is de vraag of die betaalbaar worden voor de gewone man.’

De financiële bedrijven presteerden in de lijn van de verwachtingen. Ageas presenteerde met een winstgroei van 16 procent het beste resultaat ooit, al viel de bijdrage uit Azië wat tegen. Bij KBC holden voorzieningen voor probleemkredieten wegens de pandemie de nettowinst met 42 procent uit. In mei krijgen de aandeelhouders 0,44 euro brutodividend. Als de Europese Centrale Bank (ECB) de handrem op de couponbetalingen wegneemt, volgt in het najaar 2 euro extra. De maatregel van de ECB is logisch. Een dividend doet het eigen vermogen dalen. Omdat de banken een grote financiële hefboom gebruiken om leningen te verschaffen - bij KBC is de totale balans 17 keer groter dan het eigen vermogen - dreigen hoge dividenden meteen de geldkraan veel vaster te draaien.

Grootste tegenvaller

De grootste tegenvaller van het cijferseizoen is ongetwijfeld Bpost. Terwijl zowat alle andere post- en pakjesbedrijven floreren door de boomende e-commerce daalde de bedrijfswinst bij de Belgische post bijna een tiende. Voor het eerst sinds de beursgang in 2013 leed Bpost een nettoverlies. Het eigen vermogen werd 16 procent uitgehold. De aandeelhouders krijgen nul komma nul dividend. Door de belabberde cijfers moest CEO Jean-Paul Van Avermaet opstappen.

Lettersoepindigestie

Op Twitter circuleerde deze week de betere, nerdy grap. Bij een foto van de boeg van het vastgelopen mastodontschip in het Suezkanaal stond ‘adjusted ebitda’, bij de relatief minuscule dappere graafmachine op de oever ‘actual profits’. Meteen een beeld dat het cijferseizoen samenvat. De lettersoep aan à la carte winstdefinities loopt de spuigaten uit. Bij de bierreus AB InBev is de ‘genormaliseerde ebitda’ - de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen, afboekingen en allerhande ‘uitzonderlijke’ kosten - 12 keer groter dan de nettowinst. Orange Belgium trakteerde ons waarschijnlijk de laatste keer op de hele mondvol EBITDAaL, bij Ter Beke was de ‘UEBITDA’ even vlot verteerbaar als diepgevroren lasagne. Eén uitzondering toch: bij Agfa was voor één keer de nettowinst groter dan de REBITDA, met dank aan de meerwaarde op de IT-tak.

Nul dividend is er wegens de lege zalen ook bij de bioscoopgroep Kinepolis, bij Jensen dat geen wasmachines kon leveren aan hotels of cruiseschepen, bij Picanol dat minder weefgetouwen verkocht of bij het koffieservicebedrijf Miko omdat in de kantoren amper werknemers zijn die een bakje troost kunnen nuttigen. De beeldserverspecialist EVS kon winstgevend blijven en heeft een kaspositie van 36 miljoen euro, maar keert ook niets uit. Er is nog geen zekerheid dat evenementen als de Olympische Spelen doorgaan.

Barco werd in alle divisies getroffen. Er waren geen concerten, cinema’s bleven gesloten en bedrijven investeerden niet in hun vergaderzalen. Zelfs de medische beeldvorming draaide matig omdat ziekenhuizen vooral investeerden in covidzorg. Netto belandde de beeldprojectiegroep in het rood. De cashpositie zakte van 329 tot 194 miljoen, maar laat toch nog een dividend toe. Dat kunt u voortaan in aandelen ontvangen, een optie waar voorzitter Charles Beauduin voor kiest.