Vijf Belgen om te kopen op de beurs, twee om te mijden

Door het scherpe beursherstel en de nog niet herstelde bedrijfswinsten lijken aandelen duur. Maar met de Belgen AB InBev, Cofinimmo, D’Ieteren, Solvay en Telenet moet je de markt kunnen kloppen, stelt Degroof Petercam. Melexis en Proximus zijn te mijden.

De zakenbank Degroof Petercam stelt elk jaar haar lijstje voor met favoriete aandelen voor de Benelux, gekoppeld aan de namen die je beter kunt mijden of waarop professionele beleggers short kunnen gaan om in te spelen op een beursdaling. De vorige lijst met ‘beste ideeën’ haalde in 2020 een rendement van 21,7 procent, dankzij de sterke prestaties van de biofarmagroep UCB en de melkzuurspecialist Corbion. Wie ook short ging op de te mijden namen, won 33 procent.

In 2021 zal de duurdere euro de Europese bedrijfswinsten temperen. Kris Kippers en Fernand De Boer analisten Degroof Petercam

‘2020 was een van de spannendste jaren ooit’, stellen de analisten Kris Kippers en Fernand De Boer. ‘Laten we hopen dat 2021 saaier wordt. Maar het ziet er niet naar uit. De beurzen hebben al geanticipeerd op een remonte van de economie. De Europese bedrijfswinsten herstellen sinds juli, maar bengelen nog altijd 20 procent onder hun precoronapeil. Omdat de winsten de koersen nog niet zijn gevolgd, zijn de koers-winstverhoudingen gestegen naar het hoogste peil in tien jaar. In 2021 zal de duurdere euro de Europese bedrijfswinsten temperen. Omdat ook corona nog altijd zijn tol eist, verwachten we dat 2021 een hobbelig jaar wordt.’

Brouwer boven

In alfabetische volgorde prijkt bij de Belgen AB InBev op één. ‘De brouwer pakt de crisis goed aan’, argumenteert De Boer. ‘De cijfers zijn al twee kwartalen beter dan verwacht. Het hernemen van het sociale leven na de vaccinaties moet de winst gradueel doen herstellen, al kan het tot 2022 duren voor de afzetmarkten genormaliseerd zijn. Belangrijke munten voor de groep, zoals de Braziliaanse real en de Mexicaanse en de Colombiaanse peso, herstellen. De komende jaren verwachten we een dubbelcijferige winstgroei. Tegen eind 2022 zakt de schuldgraad van 5 naar 3.’

Schermvullende weergave

De eigenaar van de meeste AB InBev-cafés in België, Cofinimmo, is de tweede favoriet. Dat dankt de vastgoedgroep niet aan de cafés of aan haar kantoren, maar aan de investeringen in zorgpanden die al 58,5 procent van de portefeuille uitmaken. De sterke positie in Duitse rusthuizen en de eerste stappen in Spanje en Finland zetten Cofinimmo op de radar van internationale investeerders.

Goedkoop

25% KORTING D'Ieteren noteert met een korting van 25 procent tegenover zijn intrinsieke waarde, stelt Degroof Petercam.

Bij D’Ieteren is de autobeglazingsdochter Belron de drijvende kracht. ‘Wij gaan uit van een winststijging met 70 procent voor Belron in 2020’, stelt Kippers. ‘Belron is goed voor 87 procent van de intrinsieke waarde van D’Ieteren. De autoverdeeltak en de schriftjes van Moleskine zitten in een dal. Vanuit de huidige niveaus zien we alleen opwaarts potentieel voor die divisies. Rekening houdend met de schulden bij Belron heeft D’Ieteren voor 1 miljard euro vuurkracht voor overnames. We denken niet dat een Moleskine-bis op tafel ligt, maar hanteren in de berekening van onze intrinsieke waarde een korting van 10 procent vanwege het herinvesteringsrisico. Met een korting van 25 procent en minder dan tien keer de verwachte winst voor 2022 is D’Ieteren goedkoop.’

De voorkeur voor Solvay volgt op de weerbaarheid die de chemiegroep heeft getoond tijdens de crisis. Ondanks een omzetkrimp van 13,5 procent in de eerste negen maanden daalde de brutowinstmarge slechts van 23 naar 21,9 procent. Een kwart miljard euro aan besparingen moet vanaf 2021 de cijfers vooruithelpen. Solvay is goed geplaatst om te profiteren van een herstel na de pandemie, als toeleverancier voor de luchtvaart, de autosector, de bouw en grondstoffen. ‘Alleen al het hernemen van de Boeing 737 MAX genereert tegen 2022 35 à 40 miljoen euro extra omzet’, stelt het beurshuis.

Dividendentopper

14,2% TELENET Telenet realiseert een vrij cashflowrendement van 14,2 procent, ver boven het sectorgemiddelde van 10 procent.

Ook Telenet zit in de bovenste lade omdat de telecomgroep ondanks een kleine omzetkrimp haar winst weet te behouden. Met een verwacht dividendrendement van 8 procent dat gedekt wordt door de vrije cashflow, is Telenet een coupontopper voor de komende jaren, meent Degroof Petercam. Het vrije cashflowrendement van 14,2 procent ligt ver boven het sectorgemiddelde van 10 procent.

Concurrent Proximus daarentegen is te mijden. Om zijn achterstand in te lopen moet Proximus dit jaar een vijfde meer investeren. Het ondermaatse vrije cashflowrendement van 6,5 procent volstaat niet om het dividend te betalen.

Ook Melexis is niet geliefd. De ontwikkelaar van chips voor de autosector is 30 à 40 procent duurder dan zijn sectorgenoten. Onterecht, menen de analisten.

Buitenlandse namen

In Amsterdam gaat de voorkeur uit naar de fietsenmaker Accell, die profiteert van de boom in e-bikes, de specialist in chipapparatuur ASMI, die met zijn technologie marktaandeel wint, Just Eat Takeaway, omdat hij de sector van de maaltijdbezorging consolideert, en OSE Immo, dat medicijnen tegen kanker ontwikkelt.