Laurence De Munter is beleggingsstrateeg bij de familiale vermogensbeheerder SDM, die in België en Luxemburg opereert. Haar vorige optreden dateert van 26 februari 2022. De selectie van vorig jaar haalde een negatief rendement van 4,7 procent, inclusief dividenden en omgerekend naar euro. De MSCI World in euro brokkelde in die periode 0,3 procent af.