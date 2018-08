Vijf lessen van Jackson Hole

Centraal bankiers uit de hele wereld hebben hun jaarlijkse jamboree in Jackson Hole in de VS afgerond. Wat zijn de belangrijkste lessen?

Fed verhoogt rente in september

Er zijn goede redenen om te verwachten dat de Amerikaanse economie sterk blijft en geleidelijke renteverhogingen blijven verantwoord, zei Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, in zijn openingstoespraak.

Daarmee bevestigt hij dat de Fed van plan is de rente te verhogen in september en wellicht opnieuw in december.

De Fed-bestuurders Esther George en Robert Kaplan zeiden in in interview met het persbureau Bloomberg dat ze voorstander zijn van twee renteverhogingen later dit jaar.

Centraal bankiers negeren Trump

De aanwezige centraal bankiers besteedden zo weinig mogelijk aandacht aan de Amerikaanse president Donald Trump, maar kregen natuurlijk wel vragen over zijn recente uitspraken.

'De job van een centrale bank en mijn job is beslissingen nemen over het monetair beleid zonder aandacht voor politieke overwegingen of politieke beïnvloeding', zei Kaplan. George zei dat de centraal bankiers 'focussen op het mandaat dat het Congres heeft gegeven om beslissingen te nemen in het belang op lange termijn van een groeiende economie.'

Trump zei een week geleden dat hij 'niet blij' is met de renteverhogingen en dat Powell niet de centraal bankier van goedkoop geld is die hij verwachtte. Trump heeft zelf Powell benoemd.

Verscheidene deelnemers waarschuwden wel voor de negatieve gevolgen van de escalerende handelsoorlog. De VS hebben donderdag de importtaksen verhoogd op Chinese producten met een waarde van 16 miljard dollar. China reageerde onmiddellijk met hogere importtaksen op Amerikaanse producten met een zelfde waarde. Beide landen hadden in juli al de heffingen op producten ter waarde van 34 miljard dollar opgetrokken.

Powell sceptisch over modellen

Waarnemers proberen uit de openingstoespraak de doctrine van de nieuwe Fed-voorzitter af te leiden. Powell maakte duidelijk dat hij zich meer laat leiden door de economische cijfers dan door academische modellen en de raming door die modellen van de 'natuurlijke werkloosheidsgraad' u* (u ster) en 'neutrale rente' r* (r ster). 'Het beleid baseren op sterren is een uitdaging omdat onze analyse van de plaats van de sterren duidelijk is veranderd.'

Als de werkloosheid gelijk is aan de natuurlijke werkloosheid is de arbeidsmarkt in evenwicht en oefent die geen opwaartse of neerwaartse druk uit op de inflatie. In de VS is de werkloosheid nu lager dan de natuurlijke werkloosheid. Dat zou volgens economische modellen moeten leiden tot een snellere stijging van de lonen en hogere inflatie. Maar dat gebeurt niet.

'Amazon-effect' bemoeilijkt beleid

Het thema van de conferentie dit jaar was 'veranderende marktstructuur en de implicaties voor het monetair beleid'. Onder meer de marktmacht van techreuzen als Amazon, Apple en Google kwam aan bod.

De toenemende concurrentie van e-commercereus Amazon heeft tot gevolg dat traditionele winkelketens als Walmart frequenter hun prijzen aanpassen en dat de prijsverschillen tussen regio's zijn gedaald, blijkt uit een studie die Alberto Cavallo van Harvard University voorstelde.

'De kleinhandelsprijzen zijn minder immuun voor schokken die het hele land treffen', zegt Cavallo. 'Brandstofprijzen, wisselkoersschommelingen en andere krachten die de kosten beïnvloeden hebben een invloed op algoritmes die bedrijven gebruiken en zullen wellicht een snellere en duurzamere impact hebben op de kleinhandelsprijzen.'

Die nieuwe dynamiek kan volgens Cavallo het monetair beleid bemoeilijken. Als prijzen onmiddellijk reageren op schokken is er geen rol meer voor centraal bankiers om vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Verscheidene economen zeiden dat er nog niet voldoende zekerheid is dat de toenemende concentratie de concurrentie vermindert. Maar anderen waarschuwden dat er reden is tot bezorgdheid. Alan Krueger van Princeton University zei dat loontrekkenden en vakbonden macht hebben verloren tegenover grote ondernemingen. Hij merkte op dat een kwart van de loontrekkenden wordt geconfronteerd met beperkingen die hen verhinderen voor een hoger loon te gaan werken bij een concurrent van hun werkgever.

Geen paniek over groeimarkten