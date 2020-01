Virus bedreigt wereldwijd herstel...

Het coronavirus legt grote delen van de Chinese economie stil, en kan ook de rest van de wereld aantasten. Epidemieën veroorzaken vaak een kortstondige verkoopgolf, maar bieden ook opportuniteiten voor langetermijnbeleggers.

Donderdag riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) het coronavirus uit tot een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. De tol van het virus loopt snel op. De longziekte besmette al 10.000 mensen en maakte minstens 200 dodelijke slachtoffers. Ook buiten China duiken almaar meer besmettingen op. Omdat de incubatieperiode twee weken duurt en geïnfecteerden ook zonder ziekteverschijnselen anderen kunnen besmetten, zal de epidemie nog grotere vormen aannemen.

Voorlopig weet niemand hoe hevig de epidemie zal woeden, en in welke mate het virus de wereldeconomie zal aantasten. De schadeteller loopt elke dag hoger op. In de Chinese stad Wuhan, waar het virus voor het eerst van dieren - wellicht vleermuizen of slangen - op een mens overging, ligt het openbare leven volledig stil. Bedrijven, scholen, de meeste winkels, bioscopen en musea zijn gesloten. Het openbaar vervoer rijdt niet meer. Zich verplaatsen met een privéwagen is verboden. Net als 15 andere Chinese steden is de stad van 11 miljoen inwoners in quarantaine geplaatst, omsingeld door het leger en de politie. Meer dan 50 miljoen Chinezen zijn getroffen door de lockdown. Alleen de supermarkten zijn verplicht open te blijven omdat mensen voedsel moeten kunnen inslaan.

De Chinese groei kan in het eerste kwartaal onder 5 procent duiken. Koen De Leus, hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

Wuhan is de achtste grootste stad van China en een industrieel centrum voor de staal- en auto-industrie. Honda, Renault, Peugeot en General Motors hebben er grote fabrieken, die er werkloos bij liggen. Het virus maakt van de regio een zombie-economie. Ook in de rest van China is de impact enorm. De overheid en de privésector nemen draconische maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Toeristische reizen zijn verboden. Veel shoppingcenters zijn gesloten. Ook buitenlandse bedrijven hebben hun activiteiten stilgelegd. De Disney-pretparken in Hongkong en Sjanghai sloten vorig weekend de deuren. Starbucks sloot 2.000 koffieshops.

Veel luchtvaartmaatschappijen schrapten alle vluchten van en naar China. Deze week sloten de meeste buurlanden hun grenzen met China, wat de handel klappen kan toebrengen. De zakenbank Goldman Sachs becijferde dat de komende week twee derde van de Chinese economie stilligt.

Grote gelijkenis met SARS

Hoe moeten beleggers de crisis inschatten? De meeste economen maken de vergelijking met de uitbraak van SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) begin 2003. De virussen zijn genetisch voor 70 procent gelijk. ‘De SARS-uitbraak duurde ongeveer negen maanden en maakte 800 doden. Academische studies schatten dat SARS de economische groei in China met 1 tot 2 procentpunten heeft doen dalen’, zeggen de economen Piya Sachdeva en Azad Zangana van de vermogensbeheerder Schroders. Een studie van de Universiteit van Korea en de Australian National University becijferde de impact van SARS op de wereldeconomie op 40 miljard dollar.

Het coronavirus is goed op weg om veel ernstiger te worden dan SARS. De Universiteit van Hongkong voorspelt zelfs dat op de piek, in april of mei, dagelijks 150.000 mensen besmet zullen raken.

‘De economische impact kan groter zijn dan bij SARS’, waarschuwt hoofdeconoom Koen de Leus van BNP Paribas Fortis. ‘De Chinese groei in het eerste kwartaal zou onder 5 procent kunnen duiken, tegenover 6 procent in dezelfde periode het jaar voordien. Globaal passen we ons basisscenario van een geleidelijke heropleving in 2020 niet aan. Het gaat om een tijdelijke en geen permanente schok voor de groei.’

Geen doofpot

Er zijn grote verschillen met 2003. ‘De Chinese autoriteiten zijn proactiever en de ziekenhuizen zijn beter voorbereid dan toen’, zegt strateeg Maarten-Jan Bakkum van NN Investment Partners. ‘De autoriteiten steken ditmaal niets in de doofpot, maar zijn daarentegen heel open. SARS was bovendien twee keer dodelijker dan corona. 8 procent van de SARS-patiënten overleefde het niet. Het coronavirus is evenwel besmettelijker. SARS had een incubatieperiode van 2 tot 10 dagen, tegenover 14 dagen bij dit virus. En door het Chinese Nieuwjaar tijdens de huidige uitbraak hebben zich wellicht meer mensen verplaatst dan toen.’

We moeten wellicht overwegen om onze posities in de groei markten terug te schroeven. NN Investment Management

Sinds 2003 is China veel belangrijker geworden voor de wereldeconomie. ‘Ten tijde van de SARS-uitbraak maakte China 4,2 procent van de wereldeconomie uit en droeg het land 18 procent bij aan de groei van het mondiale bruto binnenlands product (bbp). In 2018 was het aandeel van China in het mondiale bbp gestegen tot 15,8 procent, en was 35 procent van de groei afkomstig uit China’, stelt Schroders. Het vliegverkeer uit China is intussen vertienvoudigd.

SARS had voor de beurzen grote gevolgen. In de weken na de uitbraak tuimelden de westerse aandelenmarkten een tiende lager. De Zuidoost-Aziatische markten speelden ruim 15 procent kwijt. Het sentiment was toen slecht omdat de wereld in een recessie zat en de aanloop naar de Tweede Golfoorlog tot onzekerheid leidde. Toch worden de specialisten voorzichtiger. ‘We moeten wellicht overwegen onze posities in de groeimarkten terug te schroeven’, stelt NN Investment Management, dat ook het koopadvies voor Japan intrekt. De Emerging Markets Asia-index (zonder Japan) is sinds de uitbraak van het virus al met 7 procent gezakt.

Minder Chinezen in Brugge

Sommige sectoren krijgen extra zware klappen. ‘De kleinhandel wordt als eerste getroffen, net als restaurants en publieke plaatsen zoals fitnesscentra, bioscopen of zwembaden. Mensen mijden ook het openbaar vervoer, en internationaal krijgt het toerisme zware klappen nu alle Chinese pakketreizen verboden zijn’, legt ING-econome Iris Pang uit. ‘Het wereldwijde toerisme is sterk afhankelijk van de Chinese klanten. De negatieve impact kan groter zijn dan 30 procent.’

Dat voelt de sector overal ter wereld. In steden als Brugge, Brussel, Parijs of New York lopen minder Chinezen rond, die minder westerse producten kopen. De zakenbank Goldman Sachs schat dat dat de Amerikaanse economie 0,4 procentpunt groei zal kosten in het eerste kwartaal. ‘Daarna kan een inhaalbeweging volgen. Voor heel 2020 voorspellen we slechts een marginale impact van 0,05 procentpunt’, stelt econoom Jan Hatzius.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Internationale reis- en vrijetijdsbedrijven krijgen wel zware klappen op de beurs. De cruise-uitbaters Carnival en Royal Caribbean meren niet langer aan in Chinese havens en doken 15 procent lager. Hotelgroepen als Shangri-La of Accor, casino-uitbaters als Sands China of Wynn Resorts en vliegmaatschappijen als Cathay Pacific en Air France-KLM kelderen 10 à 20 procent.

Ook de luxesector ziet af. De Franse luxekoning LVMH haalt 36 procent van zijn omzet in Azië. De eigenaar van merken als Christian Dior en Veuve Clicquot is intussen een tiende van zijn beurswaarde verloren.

De virusuitbraak sleurt ook de grondstoffensector de dieperik in. Olie is sinds zijn piek begin januari 15 procent goedkoper. Minder vliegverkeer betekent een pak minder kerosineverbruik. In 2003 leidde de SARS-paniek tot 40 procent minder verkochte vliegtickets in China. Koper - China is goed voor de helft van het wereldwijde koperverbruik - zakte met 11 procent. ‘Alles hangt af hoelang de reisbeperkingen duren en wanneer de bouw en de industriële activiteit in China hernemen’, vat ING samen. ‘Koper en ijzererts zijn het kwetsbaarst. China vertegenwoordigt liefst 70 procent van de wereldwijde invoer van ijzererts.’

De vrije val van de grondstoffenprijzen, net als bij SARS in 2003, zet de mijnbouw- en oliesector zwaar onder druk. Zelfs reuzen als BHP Billiton (-10%) of Shell (-12%) zijn in ongenade gevallen. Ook de munten van belangrijke grondstoffenlanden liggen in de onderste schuif. ‘Als het sentiment slecht blijft, kan druk ontstaan op de Australische en Canadese dollar en de Noorse kroon’, waarschuwt ING.

Supermarkten in overdrive

Toch zijn er ook winnaars. ‘Sommige bedrijven, zoals supermarkten, doen goede zaken. Die blijven open en mensen gaan minder buitenshuis eten. Ook online maaltijdbezorgers profiteren daarvan’, zegt Pang. Het advies zo veel mogelijk verplicht thuis te blijven duwt ook de aandelen van televisiegroepen als Hong Kong TV Network fors hoger.

Ook de medische sector profiteert. Ping An Healthcare, dat een van de grootste online-apotheken van China uitbaat, dikte een tiende aan. Kleinere Aziatische bedrijven, zoals de makers van mondmaskers en antibacteriële producten Kawamoto en Monalisa of de maker van beschermkledij Azearth zijn verveelvoudigd. De handel in China Health Group moest worden stilgelegd door een te grote toevloed kooporders. Diens halfdochter Wanquanwante Xiamen produceert een antiviraal middel tegen hiv, dat nu ook toegediend wordt aan coronapatiënten.

Veel grote farmagroepen zijn bezig een middel tegen corona te ontwikkelen. Onder meer Johnson & Johnson, Inovio Pharmaceuticals en Moderna Therapeutics werken samen met de autoriteiten aan een vaccin, dat wellicht al in april op mensen getest kan worden.

De traditionele veilige havens zijn intussen een vluchtweg. De goudprijs won 1,5 procent, een relatief bescheiden winst. Ook westerse staatsobligaties zijn gegeerd, waardoor de al extreem lage langetermijnrentes nog lager duiken. De dollar profiteert van de paniek. Bij de uitbraak van SARS bleek de Amerikaanse economie dankzij de enorme interne markt het minst onderhevig aan de ellende in het Verre Oosten.

Als de huidige crisis gelijkenissen met de SARS-epidemie vertoont, zijn er binnenkort misschien wel zaakjes te doen. Zelfs voor de piek van het aantal besmettingen begonnen de beurzen in 2003 razendsnel te herstellen. Toen de WGO in juni meldde dat de ziektepiek achter de rug was, prijkte de MSCI World Index 22 procent hoger dan het dieptepunt dat jaar. Al was dat ook te danken aan de snelle nederlaag van Irak in de Tweede Golfoorlog.

‘Wellicht wordt het nog slechter voor het opnieuw beter wordt. Maar het verleden toont dat verkooppaniek door de uitbraak van ziektes koopgelegenheden biedt’, poneert JP Morgan. De meeste analisten raden aan vooral koopjes te zoeken in bedrijven die niet zwaar door het virus getroffen worden, zoals de technologie of de nutssector.

Extra scheut stimulus

Meer en meer economen denken dat de epidemie een extra scheut stimulus van de overheden en de centrale banken zal losweken. ‘De Chinese overheid zal financiële steun bieden aan bedrijven die zwaar getroffen zijn door de pandemie’, oppert Nomura. ‘Wij gaan ervan uit dat Peking er alles aan zal doen om het bbp dit jaar toch 6 procent te doen groeien. Wij verwachten 5,8 procent groei’, zegt DWS. De vermogensbeheerder denkt dat het virus zijn hoogtepunt al over twee tot drie weken bereikt.

Schroders stelt dat de centrale banken die nog speelruimte hebben hun beleid verder zullen versoepelen, wat de beurzen steun kan geven.

Paniek is zelden een goede raadgever voor beleggers. De geschiedenis kan ons veel leren, hoewel ‘prestaties uit het verleden nooit een zekerheid zijn voor de toekomst’, zoals banken en fondsbeheerders telkens als disclaimer bij hun publiciteit zetten.