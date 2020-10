Virusopstoot stopt economisch herstel

Een leeg Louvre-museum in Parijs deze maand. De tweede golf van het coronavirus treft vooral de dienstensector hard.

Terwijl in het voorjaar diensten en industrie samen kopje-onder gingen, tekent zich nu een grote kloof af. Tussen sectoren, en tussen Duitsland en de rest.

De Europese economie krimpt weer, door de opstoot van het coronavirus over vrijwel het hele continent. Dat leert de invloedrijkste vinger aan de pols van de eurozone, die van onderzoeksbureau IHS Markit. De barometer die IHS Markit distilleert uit een rondvraag bij 5.000 ondernemers liep volgens voorlopige cijfers in oktober terug van 50,4 naar 49,4 punten. Een cijfer onder 50 punten wijst op een krimpende activiteit (zie grafiek in bijgevoegde tweet).

Met andere woorden: het economisch herstel postlockdown is tot stilstand gekomen. Even frappant: de enorme kloof die is ontstaan tussen de industrie en de dienstensector.

De industrie blijft zeker in Duitsland stevig opveren dankzij het herstel van de Chinese economie - de deelindex versnelt van 53,7 naar 54,4 punten. Bedrijven tekenden de sterkste ordergroei sinds begin 2018 op.

Omgekeerd houdt de consument weer drastisch de vinger op de knip. Daardoor duikt de barometer voor de dienstensector scherp lager, van 48 naar 46,2 punten. Dat is op de periode maart-mei na, toen een groot deel van het continent een 'formele' lockdown kende, de scherpste terugval in acht jaar. Een indicatie dat ook zonder formele lockdown veel consumenten in kopersstaking gaan.

IHS Markit-econoom Chris Williamson merkt op dat er een steeds groter contrast ontstaan tussen landen. 'Terwijl in Duitsland de industrie een van de sterkste booms in de jongste 25 jaar kent, zinkt de rest van de regio in een diepere crisis weg.'