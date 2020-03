Vlaanderen heeft hogere kredietrating dan België

Vlaanderen heeft van de kredietbeoordelaar Fitch de rating AA gekregen. België scoort met AA- iets minder goed. 'De rating van de Vlaamse Gemeenschap staat één stap hoger dan die van België omdat Vlaanderen in sommige scenario's in staat zou zijn zijn schulden terug te betalen als België dat niet doet', zegt Fitch.

Matthias Diependaele (N-VA), de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, is blij. 'Dit is een vrij unieke situatie, want normaal hebben deelstaten maximaal een evenwaardige rating als de federale overheid.' Landen of regio's met een hogere rating kunnen vaak goedkoper geld lenen dan landen of regio's met een lagere rating. Ook Moody's, een andere beoordelaar, gaf Vlaanderen eind 2018 een hogere rating dan België.