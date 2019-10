Vleugje optimisme helpt Wall Street hoger

Op Wall Street putten beleggers moed uit mediaberichten (Financial Times, Bloomberg) als zou Peking bereid zijn Washington enkele toegevingen te doen in een poging het escalerend Chinees-Amerikaans handelsconflict te ontmijnen. De Dow Jones noteert 0,7 procent hoger op 26.333 punten.

De Dow-winst komt er ondanks de zwakke prestatie van een oudgediende en zwaargewicht in de beursbarometer: Johnson & Johnson laat ruim 2 procent liggen tot 129 dollar. De farmaciereus is veroordeeld tot een miljardenboete voor de neveneffecten van het kalmeermiddel Risperdal.

American Airlines zelf is één van de opvallende stijgers. Dat heeft niets met het nieuwe MAX-uitstel te maken, wel met aan sectorrapport van Goldman Sachs. Het beurshuis denkt dat de luchtvaartsector een boost krijgt door de lagere kerosineprijs. Die brandstofbonus is groter dan de vele kopwinden waar de sector in het derde kwartaal mee kampte, in casu de orkaan Dorian, de duikvlucht van de Argentijnse peso en de zwakke vraag in China door de crisis in Hong Kong.