Vodafone brengt 82.000 zendmasten naar de beurs

22,5 tot 29 euro. Dat is de ruime vork bij de beursgang van Vantage Towers, de beheerder van 82.000 zendmasten in tien Europese landen van Ierland over Duitsland tot Griekenland. Vodafone brengt een minderheidsbelang van zijn dochter naar de beurs van Frankfurt. Dat leert een persbericht, dat samen met het prospectus vandaag gepubliceerd is.