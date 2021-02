Volgend doel Reddit-leger: zilver

Het Reddit-leger kleine beleggers stort zich op zilver. Al is er nog even te gaan voor ze in impact de gebroeders Hunt evenaren.

Terwijl Wall Street eind vorige week nog groggy was van de succesvolle aanval die een leger kleine beleggers via het Reddit-forum r/wallstreetbets op shorters in spelletjesretailer GameStop inzette, was het legioen al druk bezig met het volgende doelwit: zilver.

Het recept is identiek als bij GameStop: kleine beleggers die elkaar via posts aanvuren om in zilver te stappen. Met complottheorieën die iedereen die al langer dan vandaag edelmaten opvolgt, bekend in de oren klinken: (centrale) banken houden zilverprijzen kunstmatig laag en dus moeten die banken die een structureel aanbodtekort verbergen 'uitgerookt' worden.

Beleggers kochten vrijdag op Wall Street per saldo 37 miljoen deelbewijzen van iShares Silver Trust, het grootste beursgenoteerde vehikel om met één muisklik 'onderliggend' zilver te kopen. Die aankopen, het equivalent, van bijna 1 miljard dollar, zijn de grootste sinds de start van de lancering van het zilverfonds in 2006 (zie grafiek).

In het hoofd van de Reddit-belegger 'Wij kunnen langer achterlijk blijven dan de hedge funds solvabel'. Hoe een leger kleine beleggers Wall Street op zijn grondvesten doet daveren: een analyse.

Die aankopen hielpen maandag in de Aziatische handel de zilverprijs 6 procent hoger naar 28,5 dollar per ounce. Het hielp ook wel dat zilver al een tijdje van rugwind geniet: bij de start van de pandemie in maart 2020 noteerde een ounce goud 120 keer duurder dan zilver, een record. Nu is die goud/zilver-ratio, een veel gevolgde graadmeter bij zilverfans, teruggevallen tot 65. Dat is in lijn met het gemiddelde over de voorbije 20 jaar.

De zilverklim is klein bier vergeleken met de koorts rond kleine, speculatieve zilvermijnen. In Australië schoot exploratiebedrijf Silver Mines Ltd bijna de helft hoger naar 0,365 Aussie-dollar.