De beurzen trekken zich weinig aan van het coronavirus dat zich opnieuw als een laaiend vuur verspreidt. Het vooruitzicht op nog meer stimuli, de consument die blijft spenderen en de weerbaarheid van de bedrijfsresultaten zijn voldoende redenen om het optimisme niet te verliezen.

De coronabesmettingen lopen overal in Europa opnieuw razendsnel op. Madrid ging al in een nieuwe lockdown. Ook in België stevenen we op veel strengere maatregelen af. Maar in tegenstelling tot de eerste coronagolf heerst dit keer geen paniek op de aandelenmarkten. Die gaan door op het herstelpad. De voorbije dagen is de volatiliteit, de mate waarin de koersen schommelen en een teken voor de zenuwachtigheid van de beleggers, zelfs fors gedaald.

De markt houdt er geen rekening meer mee dat de politici de economie volledig zullen lamleggen. Wim D'Haese Hoofd beleggingsadvies Deutsche Bank België

‘Plaatselijke lockdowns zijn al ingeprijsd in de koersen. De markt houdt er echter geen rekening meer mee dat de politici de economie volledig zullen lamleggen. Daarvoor is de economische kostprijs te hoog’, zegt Wim D’Haese, hoofd beleggingsadvies van Deutsche Bank België. 'Het zullen eerder beperkende sociale maatregelen zijn.'

‘Voor de beurzen bijt corona niet meer, het virus blaft hoogstens nog’, zegt Tom Simonts, senior econoom van KBC. ‘De meeste bedrijven hebben bewezen dat ze zich kunnen schikken naar het virus. Ze draaien misschien niet op volle toeren, maar ze zijn niet aan het zinken, zoals velen vreesden bij de start van de pandemie. Grote sluitingsgolven zijn er nog niet geweest. De ondernemingen hebben hun financiering op orde. Veel bedrijven hebben zelfs onlangs hun prognoses verhoogd. De pandemie heeft ze aangezet tot extra kostenbesparingen en efficiëntie-oefeningen. Behalve in bepaalde zwaar getroffen sectoren, zoals toerisme of luchtvaart, zie ik zeer weinig tekenen dat bedrijven echt afzien van de coronaproblemen.’

'Uitstekend resultatenseizoen'

De Europese bedrijven hebben amper winstwaarschuwingen gegeven. Morgan Stanley

De zakenbank Morgan Stanley verwacht de start van een uitstekend resultatenseizoen. ‘We hebben bijna continu tekenen gezien van een V-herstel voor de Europese economie in het derde kwartaal. De Europese bedrijven hebben amper winstwaarschuwingen gegeven. In het tweede kwartaal kelderden de bedrijfswinsten nog met 61 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Voor het derde kwartaal gaat de consensus uit van een veel bescheidener daling met 29 procent. Dat zou al een opsteker zijn, en het is zelfs beter dan de val met 35 procent in het eerste kwartaal, dat nog grotendeels ongeschonden was door de pandemie.’

Morgan Stanley voorspelt dat de Europese bedrijven in 2022 opnieuw de resultaten van 2019 zullen evenaren. Autobouwers, chemiebedrijven, de media, de chip- en softwaremakers en het vrachttransport zouden het meest positief kunnen verrassen. Voor bedrijven uit de vrije tijd en de luchtvaart zijn de risico's nog te groot.

Stimulus

Daarnaast ondersteunt de hoop op nog meer stimulus de robuustheid van de beurzen, in de eerste plaats door de centrale banken. ‘Zowel in Europa als in de VS geven de centraal bankiers signalen dat de rente nog langer zeer laag zal blijven’, stelt D’Haese. ‘Tegenover obligaties zijn aandelen niet duur. De liquiditeit die in de markt zit, zoekt in grote mate haar weg naar aandelen.’

Tijdens het weekend verklaarde Philip Lane, de hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, dat de ECB niet blij is met de inflatievooruitzichten en dat ze gaat bekijken of nog meer monetaire stimulus nodig is. Twee directieleden zeiden in interviews precies hetzelfde, wat lijkt op een georkestreerd discours als signaal naar de markt.

Daarnaast verwachten beleggers dat de overheden meer centen in de strijd zullen gooien om de economie een extra injectie te geven. ‘In de VS neemt de kans toe dat Joe Biden de presidentsverkiezingen wint en de Democraten ook het Congres veroveren. Zij zijn voorstander van nog meer stimulus', zegt Simonts. 'Maar zelfs als Trump wint, staat na de verkiezingen meer stimulus op het programma. Met het vooruitzicht op die extra geldstroom voor de economie heb je plots nog weinig verkopers op de beurs.’

Consument

De gezinnen blijven overal ter wereld zeer veel spenderen. Dat is voor mij toch wel de grote verrassing van de voorbije zes maanden. Tom Simonts senior econoom KBC

Last but not least houdt de consument de economie staande. ‘De gezinnen blijven overal ter wereld zeer veel spenderen. Dat is voor mij toch wel de grote verrassing van de voorbije zes maanden’, stelt Simonts.

In Europa steeg de kleinhandelsverkoop in augustus met 3,5 procent op jaarbasis, in de VS met 2,6 procent. Ook de Chinezen laten hun renminbi's rollen. De eerste week van oktober vieren de Chinezen de Gouden Week, wanneer bijna iedereen vakantie heeft. In de tropische eilandprovincie Hainan stegen de uitgaven door eigen toeristen met 149 procent. Via het e-commerceplatform Alibaba kochten de Chinezen 79 procent meer buitenlandse goederen, waarvan een groot deel Europese luxemerken.