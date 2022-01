Voor het eerst meer dan 300 miljard op Belgische spaarboekjes

De Belgische gezinnen hebben in 2021 opnieuw veel vers geld geparkeerd op spaarboekjes, hoewel de spaarrente historisch laag is.

De tegoeden op gereglementeerde spaarboekjes zijn in 2021 met 7 miljard euro gestegen. Dat blijkt uit de antwoorden van negen banken die De Tijd heeft bevraagd. Omdat eind 2020 ruim 295 miljard euro op spaarboekjes stond, zijn de spaartegoeden op het eerste gezicht tot boven 302 miljard toegenomen. Het is de eerste keer dat de grens van 300 miljard wordt overschreden.

Het effectieve bedrag op spaarboekjes is wat lager dan 302 miljard. In de ING-cijfers over de evolutie van de spaartegoeden is de omzetting van gereglementeerde spaarrekeningen van rechtspersonen in niet-gereglementeerde rekeningen weggezuiverd. Als we ook daarmee rekening houden, klokten de spaartegoeden volgens de berekening van De Tijd eind 2021 af op 300,05 miljard.