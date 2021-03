Vooruitblik op Bekaert: the smell of burning rubber?

Woensdag voorbeurs legt Bekaert de resultaten over boekjaar 2020 voor. Sinds een opvallend optimistische update in november heeft de staaltechnologiegroep een spectaculair koersherstel neergezet op de beurs.

Luidens de consensus die Bekaert zelf bijhoudt, rekenen analisten voor heel 2020 op een bedrijfswinst van 242 miljoen euro. Exact evenveel als over 2019 en in lijn met de prognose van het management in november. Maar een hele prestatie gelet op de omzetkrimp door de impact van de lockdowns in de lente. Over heel het jaar zou de omzet nog 13 procent krimpen naar 3,75 miljard euro. Stabiele winst bij lagere omzet impliceert een winstmarge die van een povere 5,6 naar 6,5 procent zou herstellen.