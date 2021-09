Voorzitter Amerikaanse waakhond: 'Crypto heeft regulering nodig om te overleven'

'De geschiedenis leert dat je niet lang overleeft buiten het kader van regulering', zegt Gary Gensler, de voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond. 'De financiële wereld draait uiteindelijk om vertrouwen.'

De voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, Gary Gensler, zegt tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat cryptoplatformen hun eigen overleving riskeren als ze niet op zijn oproep reageren om te werken binnen het raamwerk van regulering in de VS.

'Met een marktwaarde van zo'n 2.000 miljard dollar is de wereldwijde cryptomarkt op een niveau dat ze binnen de reguleringskaders moet werken', zegt Gensler. 'Anders heeft ze over vijf tot tien jaar geen relevantie meer. De geschiedenis leert dat je niet lang buiten die kaders kan overleven. De financiële wereld draait uiteindelijk om vertrouwen.'

Hij roept cryptoplatformen op de dialoog aan te gaan met de SEC. 'Praat met ons. Er zijn veel platformen die het beter zouden doen als ze met ons zoude meedoen. Nu vragen ze vooral om vergeving in plaats van om goedkeuring.'

MIT

Gensler is niet zomaar een grijze muis die verder weinig weet van crypto. Zo gaf hij lessen over het onderwerp aan het prestigieuze MIT en zal hij woensdag getuigen over crypto en andere zaken voor het economiecomité van het Europees Parlement.

Hij gaf ook zijn visie op decentralised finance, waarbij zogenaamde 'smart contracts' de traditionele rol van de tussenpersoon wegnemen (zie deze vlog voor meer uitleg). 'Het is niet echt een nieuw concept', zegt Gensler. Het is volgens hem een variatie op cloudfunding. Dat kwam begin deze eeuw op.

Beursschelpen

Hij zei ook nog iets over de Chinese bedrijven die een notering hebben in de VS. Hij stelde dat die noteringen vaak beursschelpen zijn van bedrijven die gevestigd zijn in locaties als de Kaaimaneilanden die overeenkomsten sluiten met bedrijven in China. 'Algemeen gesproken betalen die bedrijven geen dividend', zegt Gensler.