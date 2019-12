Vrees voor aanslepende handelsoorlog weegt op Wall Street

President Donald Trump, net voor hij dinsdag naar Londen vertrok voor de Navo-top. Hij deed zijn uitspraken over een handelsdeal in de Britse hoofdstad.

De beurzen in New York zakken voor de derde dag op rij. President Trump heeft de hoop dat de VS en China weldra een handelsakkoord zullen sluiten weggewist.

Donald Trump heeft zijn tariefwapen weer boven gehaald en vuurt in tal van richtingen. Maandag kondigde hij invoertarieven op Braziliaans en Argentijns staal en aluminium aan, ’s avonds laat kwamen daar heffingen tot 100 procent op Franse luxeproducten als champagne, handtassen en kaas bij.

Het meest beroering veroorzaakt echter Trumps uitspraak dat hij voor het sluiten van een handelsdeal met de Chinezen mogelijk gaat wachten tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat betekent dat de handelsoorlog nog minstens een jaar zal aanslepen.

Trump benadrukte dat er geen deadline voor een handelsakkoord is. Algemeen werd gedacht dat de deadline 15 december was, wanneer nieuwe Amerikaanse heffingen op Chinese producten in werking treden, maar dat lijkt dus niet zo te zijn.

De vrees voor een uitbreiding van de handelsoorlog en een vertraging van de wereldeconomie duwt de Dow Jones omstreeks 16.40 uur 1,4 procent lager. De S&P500 laat 1,1 procent liggen en de Nasdaq Compositie 1,05 procent. De verliezen bestrijken een breed spectrum. Als de trend aanhoudt, wordt het de slechtste dag in twee maanden voor de Amerikaanse beurzen.

Trumps uitspraken doen de olieprijs in New York 0,6 procent zakken tot 55,61 dollar. De vraag naar olie – en andere grondstoffen - kan immers verzwakken. Schlumberger en Halliburton , twee bedrijven die diensten verlenen aan de oliesector, gaan respectievelijk 4,4 en 3,1 procent lager. Olieproducent ConocoPhillips zakt 2,4 procent.

Chinese bedrijven met een notering in New York krijgen ook de volle laag. De e-commerce-speler JD.com , bekend om zijn pakjesbestellers in smoking en met witte handschoenen, laat 2,2 procent liggen. Het internetdienstenbedrijf Baidu noteert 2,8 procent in de min en Alibaba zakt 1,8 procent.

Technologiebedrijven delen in de klappen. Apple laat 2,3 procent liggen, de specialist in processoren voor grafische toepassingen Nvidia verliest eveneens 2,3 procent en chipfabrikant Qualcomm 2,1 procent.