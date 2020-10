Vrees voor double dip haalt beurzen onderuit

Een krachtige verkoopgolf rolde donderdag over de Europese beurzen. Aandelen blijken dan toch niet zo immuun voor de opflakkering van het coronavirus. ‘De vrees leeft dat de kans op een double dip met de dag toeneemt’, zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte.

Begin deze week schreven we nog dat de beurzen op het oude continent zich niet van de wijs lieten brengen door de strengere beschermingsmaatregelen die landen nemen. In de eerste weken van oktober was er een ‘don’t care’-attitude die de beurzen hoger stuwde.

De vrees voor de economische impact van lockdownmaatregelen begint door te sijpelen en deed de aandelenmarkten donderdag flink uit de bocht gaan. De Euro Stoxx 50 eindigde 2,5 procent lager, de breder samengestelde Stoxx Europe 600 verloor 2,1 procent. Alle sectoren stonden in de vuurlijn, met de grootste klappen voor de energiewaarden, banken, consumentgerichte bedrijven, industriële spelers en grondstofgroepen.

Deze daling is het spiegelbeeld van het optimisme van vorige week. Een optimisme dat misschien ook vals was. Werner Wuyts Hoofdstrateeg Dierickx Leys

De Bel20 verloor in lijn met de andere Europese indexen 2,2 procent. De volledige sterrenkorf ging in het rood. Bedrijven die gevoelig zijn voor economische schokken zoals de materiaaltechnologiegroep Umicore, de chemiegroep Solvay en de beeldvormingsgroep Barco dolven het onderspit en leverden tot 5 procent in.

Bijna even groot was het verlies voor AB InBev (-4,75%). In een aantal Europese regio's moeten horecabedrijven weer tijdelijk dicht, wat de bierverkoop drukt. Dit voorjaar bleek dat thuisconsumptie absoluut geen substituut is voor de veel rendabelere horecaverkoop.

Sentiment omgeslagen

De vraag is waaraan de plotse verandering van richting op de beurzen te wijten is. In de ogen van Werner Wuyts, hoofdstrateeg van de private bank Dierickx Leys, is er wezenlijk niets veranderd tegenover vorige week. Alleen het sentiment van de belegger is omgeslagen. ‘Dat er meer lockdowns zouden komen, zat er al langer aan te komen. Het is ook al weken duidelijk dat in de Verenigde Staten Democraten en Republikeinen elkaar het wit in de ogen niet gunnen en dat het nieuwe steunpakket er pas na de verkiezingen komt.’

Als al het slechte nieuws op een hoop valt, kan het zijn dat we over een week 10 procent lager staan. Werner Wuyts Hoofdstrateeg Dierickx Leys

De omslag heeft volgens Wuyts deels te maken met de toegenomen vrees voor een impact op de bedrijfsresultaten als de coronacijfers voort verslechteren. Hij verwijst naar de recente winstwaarschuwing van het Duitse chemieconcern BASF. Mogelijk krijgen beleggers ook schrik van de hoge waarderingen van bedrijven uit de ‘stay at home’- en de technologiesector. ‘Het zijn waarderingen alsof we de komende 9 jaar met corona af te rekenen krijgen.'

‘Deze daling is het spiegelbeeld van het optimisme van vorige week. Een optimisme dat misschien ook vals was.’ Een belangrijk element in de beurzenklim van de voorbije maanden vormen de enorme geldhoeveelheden die overal zijn gecreëerd, merkt Wuyts op. ‘Dat element is niet weg. Onderliggend blijft die geldstroom aanwezig.’

Minnetje

Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, zoekt de oorzaak van de terugval iets dieper. Hij heeft het over een explosieve cocktail met als belangrijkste element de vrees voor een double dip als gevolg van de nieuwe, lockdownachtige maatregelen. ‘In het eerste halfjaar is gebleken dat er een rechtstreekse verband is tussen de graad van de lockdown en de evolutie van het bbp.’ In Spanje, dat een strenge lockdown kende, was de economische krimp in het tweede kwartaal bijvoorbeeld veel groter dan in Zuid-Korea, dat veel minder strenge maatregelen trof.

Hoe meer contact nodig is bij een economische activiteit, hoe zwaarder bedrijven geraakt worden. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

Als de beurzen stevig zakken, komt dat vooral omdat de vrees leeft dat de kans op een double dip met de dag toeneemt, meent Vanden Houte. ‘We zullen een sterke groei zien in het derde kwartaal. Maar in de zomer bleek al dat er een soort plafonnering was van het herstel. Met de lockdownmaatregelen, ook al zijn die meer gericht, gaan we weer de omgekeerde richting uit. De economische evolutie in het vierde kwartaal in Europa kan een minnetje worden.’

Tussentijdse correctie mogelijk

Een nieuwe, grootschalige crash zoals in maart verwachten Wuyts en Vanden Houte niet. ‘De coronacrisis kwam in het voorjaar als een totale verrassing. We wisten toen van toeten noch blazen’, zegt Wuyts. Als er de komende dagen slecht nieuws bijkomt, bijvoorbeeld tegenvallende kwartaalresultaten van enkele kleppers, sluit hij niet uit dat de baisse op de beurzen enkele dagen aanhoudt. ‘Als al het slechte nieuws op een hoop valt, kan het zijn dat we over een week 10 procent lager staan.’