Vrees voor tweede golf zet Wall Street in achteruit

De Amerikaanse beurzen verliezen terrein nu het aantal besmettingen in sommige staten weer toeneemt. De hoop op een vlot economische herstel krijgt een knauw. iRobot zoeft hoger na een sterke kwartaalupdate.

De coronapandemie is nog lang niet voorbij. De ziekte maakt volop slachtoffers in Latijns-Amerika en breidt zich ook uit in verschillende ontwikkelingslanden. Beleggers hebben echter vooral oog voor wat zich in China, de rijkere Aziatische landen en de westerse wereld afspeelt. In Europa lijkt de versoepeling van de lockdowns voorlopig niet tot een opflakkering te leiden. In China is echter een nieuwe haard uitgebroken in Peking en verschillende wijken van de Chinese hoofdstad zijn afgesloten. En in de Verenigde Staten is het aantal nieuwe gevallen in diverse staten weer aan het oplopen nu de lockdowns zijn versoepeld en velen weer hun gewone leven – inclusief bar- en restaurantbezoek en vakantieverblijven – hervatten.

Beleggers zijn er duidelijk niet gerust op en gaan weer in ‘risk-off’-modus. Omstreeks 16.55 uur zakt de Dow Jones 1,3 procent en de S&P500 0,9 procent. De Nasdaq Composite laat 0,7 procent liggen.

Bij de grootste verliezers zien we opnieuw de cruisemaatschappijen staan Norwegian Cruise Lines zakt 6,3 procent en Carnival 6,4 procent. Ook casino-uitbaters en luchtvaartmaatschappijen gaan lager. Wynn Resorts zakt 3,8 procent en United Airlines net geen 8 procent.

Robotstofzuigers

Een van de schaarse aandelen die het wél goed doet is iRobot . Het Amerikaanse technologiebedrijf, dat robots voor consumentengebruik maakt, liet in een business update weten dat het in het tweede kwartaal meer bestellingen dan verwacht binnenkreeg. Wereldwijd gaan meer en meer consumenten overstag voor de Roomba-robotstofzuigers en Braava-dweilrobots om hun huis netjes te houden. Vooral in de VS en Japan is de vraag sterk; in Europa lijkt dat minder het geval.

iRobot trekt daarom zijn omzetprognose voor het tweede kwartaal op tot 260 à 270 miljoen dollar. Tot dusver rekende het bedrijf op een iets lagere omzet dan in het eerste kwartaal, toen 193 miljoen dollar in de boeken verscheen. Nog beter nieuws is dat er winst zal zijn in het tweede kwartaal, waar tot dusver verlies werd verwacht. Beleggers rijden een rondje mee en sturen het aandeel 13,5 procent hoger.

Vaccin

Ook Moderna staat op winst: het aandeel stijgt 3,4 procent. Het Amerikaanse biotechbedrijf is vrij goed opgeschoten met de ontwikkeling van een potentieel coronavaccin. Vorige week zei Moderna dat het vaccin in juli op 30.000 vrijwilligers gaat testen. Vandaag raakte bekend dat het bedrijf in vergevorderde besprekingen is met Israël over de aankoop van het vaccin.