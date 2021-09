Vrees voor wanbetaling doet Evergrande kelderen

Nog een megaproject van Evergrande: het in aanbouw zijnde voetbalstadion in Guangzhou.

Op de beurs van Hongkong krijgt het aandeel van Evergrande een nieuwe rammeling. Het is zeer de vraag of de Chinese vastgoedreus deze week zijn betaalverplichtingen kan nakomen.

Veel beurzen zijn maandag dicht in Azië, maar de aandelenmarkten die open zijn beleven een rotdag. Het opvallendst is de tuimeling van 3,6 procent die de beurs van Hongkong maakt. Behalve aan lagere vastgoedprijzen is dat vooral te wijten aan Evergrande.

In Hongkong duikt het aandeel van de vastgoedmastodont 13 procent lager. Eerder liep het koersverlies op tot 19 procent. Evergrande noteert nu op het laagste niveau sinds mei 2010. Andere vastgoedspelers worden meegesleurd. De ontwikkelaar Sunac China zakt 11,2 procent en Greentown China 8,8 procent.

Beleggers houden steeds meer rekening met een wanbetaling bij Evergrande. Het bedrijf moet donderdag in principe voor 83,5 miljoen dollar rente op obligatieleningen betalen en op 29 september nog eens 47,5 miljoen dollar aan rente ophoesten. Het is sterk de vraag of het daarvoor voldoende geld bij elkaar kan harken. De vastgoedreus torst voor 305 miljard dollar aan schulden en moet naast zijn vele kredietverschaffers ook leveranciers betalen en beleggers vergoeden.

Weinig kans op redding

De vrees is nu vooral dat als Evergrande omvalt, het hele financiële systeem in China zal worden ontwricht. Tal van economische sectoren zouden in de klappen kunnen delen.

Reuters vernam dat sommige schuldeisers van plan zijn Evergrande meer tijd te geven voor de terugbetaling. Zondag zei de vastgoedmastodont dat hij beleggers in zijn vermogensbeheerproducten is beginnen terug te betalen in vastgoed.