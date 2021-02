Vriesweer doet bestellingen huisbrandolie pieken

De leveranciers van stookolie hebben maandag enorm veel bestellingen gekregen, meldt hun federatie.

'Bij onze leden staat de telefoon roodgloeiend', onderstreept Johan Mattart, de algemeen directeur van de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars Brafco. 'We hebben maandagochtend in enkele uren bestellingen gekregen voor een hele week. Het is alle hens aan dek.'

Mattart merkt op dat door de coronapandemie veel Belgen telewerken en ook overdag verwarming nodig hebben. 'Mensen verwachten dat de lage temperaturen aanhouden en willen anticiperen. Vooral gezinnen met een kleinere tank vrezen dat ze zullen droog vallen.'

Toch verwacht Mattart niet dat veel Belgen worden geconfronteerd met een lege tank. 'Veel gezinnen hebben in de lente van vorig jaar de tank tot de nok gevuld omdat de prijs toen zeer laag was.' De maximumprijs van huisbrandolie bereikte op 30 april 2020 een dieptepunt van 0,311 euro per liter, nadat de prijs van ruwe olie onder 20 dollar per vat was gecrasht door groot overaanbod.

Rij- en rusttijden

Om de klanten snel te kunnen bedienen vragen de brandstoffenhandelaars aan het kabinet-Gilkinet een tijdelijke afwijking van de rij- en rusttijden voor hun chauffeurs. Mattart: 'Onze leden moeten dezelfde rij- en rusttijden respecteren als de chauffeurs van international vervoer, terwijl zij meer tijd buiten de camion doorbrengen dan in de camion. Onze chauffeurs rijden alleen rond de kerktoren.'

Aardolie is weer even duur als voor de pandemie.

De maximumprijs van huisbrandolie bij een levering van minstens 2.000 liter stijgt dinsdag met 1,09 cent naar 0,5447 euro per liter, meldt de federale overheidsdienst Economie. Daardoor kost de aankoop van 2.000 liter huisbrandolie nu 467 euro meer dan eind april vorig jaar. Die stijging is het gevolg van de remonte van de aardolieprijs, die weer even hoog is als voor de pandemie. Brent-olie, de referentieprijs in Europa, kost maandag voor het eerst in een jaar meer dan 60 dollar per vat.

Aardolie werd de jongste maanden duurder, omdat het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten de productie hebben verlaagd. Vooral Saoedi-Arabië zet in februari en maart fors het mes in de productie, omdat het koninkrijk de grote voorraden wil afbouwen. Het Internationaal Energie Agentschap raamt dat de wereldwijde voorraden sinds mei vorig jaar met 300 miljoen vaten zijn gedaald.

Tegelijk verwacht de oliemarkt dat de vaccinaties tegen het coronavirus en de extra stimulus van de regering-Biden de wereldeconomie en de vraag naar olie doen opleven. De Amerikaanse president Joe Biden wil 1.900 miljard dollar extra in de Amerikaanse economie pompen.